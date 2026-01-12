U Beogradu zasvirala hrvatska himna. Regija bruji o sceni koja se dogodila čim je završila

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je svoj put na Europskom prvenstvu u Beogradu utakmicom protiv Slovenije, a kao i mnogo puta do sada, kada hrvatski sportaši nastupaju u Srbiji, postojala je određena doza neizvjesnosti oko toga kako će publika reagirati na nacionalne simbole. Uoči početka susreta u ispunjenoj beogradskoj Areni, dogodio se trenutak koji je poslao snažnu i pozitivnu poruku. Dok su odjekivali prvi taktovi hrvatske himne, umjesto zvižduka koji su znali pratiti ovakve događaje u prošlosti, dvoranom je vladala tišina. No ono što je uslijedilo iznenadilo je mnoge, na samom kraju intoniranja s tribina se prolomio pljesak, civiliziran i sportski pozdrav hrvatskoj reprezentaciji i himni.

Ova gesta beogradske publike nije prošla nezapaženo, upravo suprotno. Regionalni mediji odmah su prenijeli vijest, ističući pljesak kao jedan od najsvjetlijih trenutaka otvaranja prvenstva. U izvještajima se naglašava kako je riječ o značajnom pomaku u atmosferi, pogotovo ako se prisjetimo nekih ranijih iskustava. Naime, scena iz Arene u potpunoj je suprotnosti s događajima s Europskog prvenstva koje se na istom mjestu održalo 2016. godine, kada je hrvatska himna bila popraćena glasnim zvižducima. Takvi su incidenti, nažalost, godinama bacali sjenu na sportska nadmetanja, no čini se da se stvari polako mijenjaju nabolje.

Ipak, valja istaknuti kako ovo nije prvi put da iz Beograda stižu pozitivni signali. Sličan trenutak dogodio se i 2019. godine u finalu Svjetske lige na Tašmajdanu, kada su se sučelile Srbija i Hrvatska. I tada je domaća publika pljeskom pozdravila hrvatsku himnu, pokazavši poštovanje prema sportskim suparnicima. Čini se da takvo ponašanje postaje pravilo, a ne iznimka, što svakako pridonosi smirivanju tenzija i vraćanju fokusa na ono najvažnije, a to je sport. Potez publike u Areni pozdravili su mnogi sportski djelatnici i komentatori, opisujući ga kao pobjedu sporta i fair-playa.

Što se tiče same utakmice, ona je bila lišena bilo kakve neizvjesnosti. Hrvatska je od samog početka pokazala svoju nadmoć i potvrdila ulogu jednog od glavnih favorita za osvajanje medalje. Izabranici Ivice Tucka u potpunosti su dominirali u bazenu te su na kraju deklasirali Sloveniju s visokih 20:4. Već u utorak od 12.45 sati Hrvatska igra susret drugog kola u skupini protiv Gruzije.