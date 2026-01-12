Prodaje kuću da prikupi novac za liječenje: 'Rekli su da su to simptomi menopauze, a radilo se o tumoru'

Liječnici svakodnevno donose važne odluke na temelju simptoma koje pacijenti opisuju, nalaza i dostupnih informacija, no unatoč znanju i iskustvu, pogrešne dijagnoze se ipak događaju. Simptomi različitih bolesti često se preklapaju, a neki ozbiljni zdravstveni problemi mogu se u ranim fazama zamijeniti s bezazlenijim stanjima, što ponekad dovodi do kašnjenja u pravom liječenju ili pogrešnih zaključaka.

Claire Nutter patila je od jakih glavobolja i napadaja vrtoglavice, a liječnici su to pripisali simptomima menopauze. No, 48-godišnjakinji je naposljetku dijagnosticirano stanje koje će joj okončati život. Nutter sada daje svoj dom, u kojem živi 21 godinu, u nagradnu igru da bi financirala potencijalno spasonosno liječenje raka u Njemačkoj, piše Daily Express. Bivšoj kozmetičarka je nakon brojnih posjeta liječniku dijagnosticiran oligodendrogliom, spororastući tumor na mozgu. "Kada čujete za druge ljude koji su imali tumore na mozgu, tada to zvuči kao da se svi isprva nekako odbace. Ne znam kako to sve funkcionira, ali samo misliš: 'zašto me jednostavno ne pošalju na skeniranje?'.

Moji su simptomi bili vrlo tipični za nekoga tko ima tumor na mozgu. Gubila sam svijest, osjećala sam se loše kad bih se digla iz sjedećeg u stajaći položaj. Rečeno mi je da mi je očekivano trajanje života 10 do 15 godina, sa šest ili sedam 'dobrih godina' prije nego što bi se moglo primijetiti da imam tumor", rekla je 48-godišnjakinja iz engleskog mjesta Roughlee.

Bila je na tri operacije, iako su kirurzi mogli ukloniti samo polovicu izrasline. Kemoterapija se pokazala neuspješnom, dok je radioterapija smatrana previše rizičnom zbog potencijalnih nuspojava. Bez dodatnih mogućnosti liječenja, Nutter i njezini voljeni započeli su grozničavu potragu za alternativama, uključujući privatnu skrb u inozemstvu. "Željela sam isprobati neke alternativne tretmane da bih vidjela može li išta što radimo utjecati na sam tumor. Trenutačno je stabilan. Teško je, pogotovo jer sam prije bila samozaposlena i od tada nisam radila. Brinete se za svoju obitelj i djecu, plus financijske brige povrh svega. Čim sam saznala da imam tumor na mozgu, više nisam mogla voziti", rekla je majka dvoje djece.

Dijagnoza je također utjecala na njezinu sposobnost upravljanja užurbanim društvenim okruženjima. "Kada su ljudi svuda oko mene, tada mi to daje neku vrstu socijalne anksioznosti i ne mogu se nositi s prepunim prostorima gdje se toliko razgovora odvija u jednoj prostoriji istovremeno", objasnila je Nutter. Tračak nade pojavio se kada ju je prijateljica obavijestila o specijaliziranoj klinici u Njemačkoj koja pruža liječenje.

Program liječenja, koji uključuje razvoj "cjepiva" od njenih vlastitih stanica raka, procjenjuje se na 350 tisuća funti (404 tisuće eura), uz troškove putovanja za brojne preglede. Da bi prikupila potrebna sredstva, Nutter je donijela tešku odluku da stavi na nagradnu igru svoju nekretninu vrijednu 800 tisuća funti. "Živim ovdje 21 godinu, to je moj dom i volim područje u kojem živimo. Uzrujala sam se dok smo postavljali stranicu za nagradnu igru jer se ne želim seliti, ali dom možete napraviti bilo gdje, ne mora biti velik ni luksuzan. Ako to znači biti živ i živjeti u manjoj kući, život je važniji", rekla je 48-godišnjakinja.

Dodala je da je svjesna da je liječenje skupo i da možda neće biti uspješno. "Ako ne uspije, mogla bih pomisliti: 'Bože, zašto smo to učinili?', ali jednostavno ne znate dok ne isprobate. Želim živjeti i vidjeti svoju djecu kako odrastaju", zaključila je.