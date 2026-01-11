Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGI SPECIJAL VENEZUELA:

Venezuelski Hrvat Josip Hrgetić: Dogodilo se nešto čudno, većina koja je bila protiv Madura podržava Delcy Rodríguez

Autor
Zoran Vitas
11.01.2026.
u 19:30

Situacija je u Venezueli kao da je Maduro iznenada preminuo. Nije bilo nikakvog puča kojim bi na vlast došla neka druga ekipa, isti su i ministar obrane, i zastupnici u parlamentu, i članovi Vrhovnog suda

Američka intervencija u Venezueli još će dugo biti tema svjetskih medija. Međutim, dojam je da ni strani ni naši mediji o Venezueli ne znaju previše, ne dovoljno da bi se razumjela tamošnja situacija. Otmica Nicolása Madura potaknula je niz pitanja o Venezueli, tamošnjem sustavu, životu, prijeporima... Josip Hrgetić pripada drugoj generaciji Hrvata koji žive u Venezueli. Iako je njegova obiteljska priča iznimno zanimljiva, u ovom smo se intervjuu usredotočili na pitanja na koja ili nismo imali odgovor ili su odgovori bili sasvim pogrešni. Hrgetić je poznat i kao jedan od pokretača konferencije Meeting G2, koja svake godine u našemu glavnom gradu okuplja poslovne ljude iz hrvatske dijaspore.

Ključne riječi
Delcy Rodríguez Nicolás Maduro Venezuela Josip Hrgetić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!