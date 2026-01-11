Venezuelski Hrvat Josip Hrgetić: Dogodilo se nešto čudno, većina koja je bila protiv Madura podržava Delcy Rodríguez

Američka intervencija u Venezueli još će dugo biti tema svjetskih medija. Međutim, dojam je da ni strani ni naši mediji o Venezueli ne znaju previše, ne dovoljno da bi se razumjela tamošnja situacija. Otmica Nicolása Madura potaknula je niz pitanja o Venezueli, tamošnjem sustavu, životu, prijeporima... Josip Hrgetić pripada drugoj generaciji Hrvata koji žive u Venezueli. Iako je njegova obiteljska priča iznimno zanimljiva, u ovom smo se intervjuu usredotočili na pitanja na koja ili nismo imali odgovor ili su odgovori bili sasvim pogrešni. Hrgetić je poznat i kao jedan od pokretača konferencije Meeting G2, koja svake godine u našemu glavnom gradu okuplja poslovne ljude iz hrvatske dijaspore.