Otkrila je suprugovu intimnu tajnu čuvanu 30 godina: 'Zgrožena sam istinom'

Tajne imaju moć razarati odnose, a neke su toliko teške da se čine gotovo nemogućima za oprostiti. Upravo to doživjela je jedna supruga koja je, nakon tri desetljeća braka, saznala istinu koja ju je ostavila slomljenom, zbunjenom i duboko povrijeđenom. U dugotrajnim vezama, osobito u braku, povjerenje je temelj svega. Kada se ono naruši, čak i najstabilniji odnos može se ozbiljno poljuljati. Iako postoje tajne koje partneri lakše prebole, ova je, prema riječima same žene, prešla granicu svega prihvatljivog – osobito jer su u nju bili upleteni članovi obitelji i bliske prijateljice.

Žena se 2020. godine anonimno obratila savjetodavnoj kolumni How to Do It na Slate.comu, tražeći pomoć i savjet. Otkrila je da joj je suprug, s kojim je u braku 30 godina, priznao kako je godinama krao rabljeno donje rublje žena iz njezine obitelji i društvenog kruga. “Moj muž je priznao da godinama krade gaćice od moje obitelji i prijateljica. Zajedno smo tri desetljeća. Znala sam da ima fetiš na donje rublje i to mi je bilo u redu – ali ovo? Krasti od mojih najbližih? Osjećam se slomljeno i ne znam kako dalje”, napisala je žena.

Iako ističe da je njezin suprug inače dobar čovjek i da su o njegovim sklonostima ranije otvoreno razgovarali, priznaje da je ova granica za nju bila neprihvatljiva. Osim osjećaja izdaje, počela se boriti i s vlastitim osjećajem neadekvatnosti. “Zgrožena sam, izdana i pitam se što nije u redu – s njim, ali i sa mnom”, priznala je.

Autorica kolumne nije ublažavala situaciju. Jasno je poručila da takvo ponašanje nije prihvatljivo i da bi žene čije je donje rublje ukradeno bile duboko uznemirene kada bi saznale istinu. Naglasila je da se takvo ponašanje mora odmah zaustaviti.

Ipak, supruzi je pružena emocionalna pomoć – rečeno joj je da su njezini osjećaji potpuno prirodni i opravdani. Savjetovana je da s mužem vodi ozbiljan i iskren razgovor te da razmisli o traženju stručne pomoći, poput bračnog savjetovanja ili razgovora s osobom od povjerenja.