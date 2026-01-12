FOTO Šef NATO-a u Zagrebu: Nakon osmijeha i zagrljaja Plenković mu ponosno pokazao avione

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u posjetu je Hrvatskoj.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u posjetu je Hrvatskoj.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Premijer Andrej Plenković i Rutte susret su počeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković“ na Plesu gdje je Rutte razgledao naše Rafale, helikoptere Black Hawk, kao i bespilotne letjelice Bayraktar.
Premijer Andrej Plenković i Rutte susret su počeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković“ na Plesu gdje je Rutte razgledao naše Rafale, helikoptere Black Hawk, kao i bespilotne letjelice Bayraktar.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Rutte nakon protokola s premijerom odlazi na Pantovčak kod predsjednika Zorana Milanovića, a potom se sastaje i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. 
Rutte nakon protokola s premijerom odlazi na Pantovčak kod predsjednika Zorana Milanovića, a potom se sastaje i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. 
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/