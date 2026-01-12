Gastroenterolozi otkrivaju: 'Ovo je najgora vrsta mesa za vaša crijeva'

Nemoguće je govoriti o dobrobiti organizma bez razmatranja zdravlja crijeva. Ona su puno više od probave – u njima se krije snažna veza s imunitetom, zdravljem mozga, srca i prevencijom brojnih bolesti. Upravo zato sve više stručnjaka naglašava da briga o crijevima nije trend, već temelj dugoročnog zdravlja.

Kako točno možete podržati svoja crijeva? Kao što možete pretpostaviti, prehrana igra ključnu ulogu. Sve što jedete ili pijete ili pomaže vašim crijevima – ili im odmaže. Iako genetika, san, tjelovježba i razina stresa također imaju velik utjecaj, prehrana ostaje najmoćniji alat koji imate svakodnevno na raspolaganju. Kada se hranite na način koji podržava crijeva, koristi osjeća cijelo tijelo.

Upravo zato portal Parade konzultirao je gastroenterologe kako bi saznali kako strukturirati obroke za optimalno zdravlje crijeva, koju prehranu preporučuju – i koju vrstu mesa savjetuju izbjegavati u širokom luku.

Ako želite obroke prilagoditi zdravlju crijeva, prvi korak je – prestati graditi tanjur oko mesa. “Na temelju brojnih istraživanja znamo da je pretežno biljna prehrana znatno bolja za zdravlje crijeva i opće zdravlje nego ona u kojoj je meso glavno jelo”, kaže dr. Leybelis Padilla, gastroenterologinja i osnivačica platforme Unlocking GI.

Studija objavljena 2025. godine u časopisu Journal of Nutrition pokazala je da vegani i vegetarijanci imaju raznolikiji crijevni mikrobiom u usporedbi s osobama koje redovito konzumiraju meso. To je izuzetno važno jer je upravo raznolik mikrobiom jedan od glavnih pokazatelja zdravih crijeva. Slični rezultati potvrđeni su i istraživanjem iz 2024. godine koje je obuhvatilo više od 700 ispitanika i povezalo biljnu prehranu s boljim cjelokupnim zdravljem.

Dr. Neil Parikh, gastroenterolog sa Sveučilišta Connecticut, ističe da zdrava crijeva ne zahtijevaju potpuno izbacivanje mesa, ali naglašava ključnu prednost biljne hrane. “Biljna hrana bogata je vlaknima i polifenolima koji služe kao gorivo za dobre crijevne bakterije. Te bakterije fermentiraju vlakna u protuupalne spojeve koji jačaju crijevnu sluznicu i povećavaju raznolikost mikrobioma”, objašnjava. S druge strane, prehrana koja se temelji uglavnom na mesu često znači manjak vlakana, što može dovesti do upala i narušavanja ravnoteže u crijevima.

Najgora vrsta mesa za zdravlje crijeva

Ako se ne možete zamisliti bez mesa, dobra vijest je da nisu sve vrste jednako problematične. No gastroenterolozi se slažu oko jednog – ultra-prerađeno meso trebalo bi izbjegavati. Hrenovke, kobasice, slanina i razni suhomesnati proizvodi nalaze se na samom vrhu liste najštetnijih namirnica za crijeva.

“Ovakvo meso sadrži nitrate koji mogu potaknuti upalu i povećati propusnost crijeva”, upozorava dr. Parikh. Istraživanja dodatno pokazuju da je prerađeno meso posebno štetno kada se priprema na visokim temperaturama, poput roštiljanja. Oba stručnjaka ističu i da ultra-prerađeno meso smanjuje broj korisnih bakterija u crijevima, što je još jedan snažan razlog da ga konzumirate rijetko – ili nikako.

Kada već jedete meso, birajte nemasne i neprerađene opcije, poput piletine. Još bolji izbor je riba, osobito ona bogata omega-3 masnim kiselinama poput lososa i sardina. “Riba djeluje protuupalno i podržava zdrav mikrobiom”, kaže dr. Parikh, a znanstvene studije potvrđuju da je upravo riba jedna od najboljih namirnica za zdravlje crijeva.

“Imamo čak i dokaze iz proučavanja takozvanih Plavih zona, regija u kojima ljudi često žive dulje od 100 godina, da meso treba biti prilog, a ne glavna zvijezda tanjura”, zaključuje dr. Padilla. Ključ nije u potpunom odricanju, već u ravnoteži – obrocima koji su prvenstveno biljni, uz povremeni dodatak mesa.

Kada počnete češće posezati za biljnim proteinima poput graha, slanutka, tofua i orašastih plodova, brzo ćete shvatiti koliko su raznoliki i ukusni. A najbolji dio? Vaša crijeva – i cijelo tijelo – bit će vam zahvalni.

