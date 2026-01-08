Želite li živjeti sto godina? Nemojte postati vegetarijanac!

Veganska i vegetarijanska prehrana često se smatra zdravijim izborom, no znanstvenici sada upozoravaju da izbjegavanje mesa može smanjiti šanse za doživjeti stotu. Pokazalo je to veliko kinesko istraživanje prema kojem su osobe koje jedu meso sklonije dosegnuti tu životnu prekretnicu od onih koji se hrane isključivo biljnom hranom, piše Daily Mail. Čak i nakon što su u obzir uzeti čimbenici poput tjelesne aktivnosti i pušenja, ispitanici koji su u potpunosti izbacili meso imali su 19 posto manju vjerojatnost da dožive 100 godina u usporedbi s onima koji su jeli i biljnu i životinjsku hranu. Taj je trend bio najizraženiji kod vegana, koji su imali čak 29 posto manju šansu postati stogodišnjaci. Vegetarijanci, koji konzumiraju jaja i mliječne proizvode, također su bili u nepovoljnijem položaju – njihove su šanse bile 14 posto slabije u odnosu na mesojede. Čak su i pesketarijanci, koji jedu ribu, imali manju vjerojatnost doživjeti 100 godina.

Autori istraživanja smatraju da su ovako izražene razlike moguće, zato što starijim osobama treba više određenih nutrijenata nego što ih strogo vegetarijanska prehrana može osigurati. Voditelj istraživanja dr. Xiang Gao sa Sveučilišta Fudan ističe kako rezultati upućuju na to da kod osoba starijih od 80 godina prehrana koja uključuje i biljne i životinjske namirnice može bolje poduprijeti doživljavanje duboke starosti, osobito kod pothranjenih. Studija je obuhvatila 5203 sudionika Kineskog longitudinalnog istraživanja zdravog dugovječnosti, koji su svi imali 80 ili više godina kada je istraživanje započelo 1998. godine. Od njih je 1495 doživjelo 100. rođendan, dok je 3744 umrlo prije nego što su postali stogodišnjaci. Analizom zdravstvenih podataka istraživači su procjenjivali koliki utjecaj prehrana ima na šanse

Rezultati su pokazali da su sudionici koji su tijekom godina zadržali meso u prehrani češće doživjeli 100 godina. To, međutim, ne znači da bi trebalo prijeći na isključivo mesnu prehranu. Među pojedinim skupinama namirnica najveći pozitivan učinak imalo je svakodnevno konzumiranje povrća – osobe koje su povrće jele svaki dan imale su čak 84 posto veću vjerojatnost doživjeti stotu u odnosu na one koje to nisu činile. Ipak, učinak prehrane nije bio jednak kod svih starijih osoba. Vegetarijanci s urednim indeksom tjelesne mase (BMI) nisu imali manju vjerojatnost doživjeti 100 godina od mesojeda, dok kod pretilih ispitanika prehrana nije imala statistički značajan utjecaj na preživljenje. No kod pothranjenih sudionika svakodnevna konzumacija mesa bila je povezana s 44 posto većom vjerojatnošću da dožive stotu.