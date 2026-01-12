Naši Portali
NAORUŽAVAJU I SAVEZNIKE I SUSJEDE

Pitali smo francuskog ministra zašto su prodali Rafale Srbiji, evo što je rekao

Emmanuel Macron welcomes Nikos Christodoulides at the Elysee FA
Abdullah Firas/ABACA/ABACA
Autor
Sandra Veljković
12.01.2026.
u 11:52

"Kada je riječ o Hrvatskoj, nabava Rafalea daleko nadilazi samu kupnju vojne opreme", napominje

Zašto je Francuska prodala borbene zrakoplove Rafale Srbiji? Pitanje koje često postavlja predsjednik Zoran Milanović, postavio je Večernji list - ali ovoga puta francuskom ministru za Europu Benjaminu Haddadu, u velikom intervjuu objavljenom uoči njegova današnja posjeta Zagrebu. Na tvrdnju o tome da je Milanović ustvrdio je da francuska prodaja Rafalea Hrvatskoj i susjednim državama izvan NATO-a otvara pitanja povjerenja i konzultacija unutar saveza te pitanje kako Francuska odgovara na zabrinutosti manjih država, NATO partnera, odgovorio je - pragmatično.

- Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Europskoj uniji i NATO-u dijele strateški interes da se regija, a osobito Srbija, postupno oslobađa ovisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama. Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, primjerice osiguravanjem alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za svoje susjede, uključujući Srbiju. Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku. Kada je riječ o Hrvatskoj, nabava Rafalea daleko nadilazi samu kupnju vojne opreme. Ona je dio šireg napora saveznika unutar NATO-a usmjerenog na jačanje ukupnih kapaciteta, interoperabilnosti, obuke i zajedničkih operativnih standarda. Rafalei jačaju hrvatsku nacionalnu obranu i istodobno izravno pridonose europskoj i savezničkoj sigurnosti. Francuska će i dalje nastaviti pridonositi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti - rekao je francuski ministar. 

CH
che99
11:56 12.01.2026.

pa za novce!! koji dio vam nije jasan, furate se na priču o "partnerstvu za mir"? hahahah... e baš ste vickasti

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:01 12.01.2026.

teško je zamisliti besmislenije pitanje!!! zašto proizvođač prodaje svoje proizvode???

DA
darko122
12:20 12.01.2026.

Ne treba brinuti, ako Srbija ne uđe u NATO, a neće, do tada će hrvatski Rafali biti bolji od Srpskih i to ne zato što nas Francuzi vole nego zato jer to čuva francuske živote . Dakle Oni Rafali koje ima francusko zrakoplovstvo bez većih problema će uništavati Rafale od člavica NATO, ako zatreba, a oni Rafali iz NATO članica, bez problema će uništavati Rafale prodane izvan NATO. Sada treba biti mudar i zaraditi novac. Preobuku pilota na Rafale , može za vrlo velike novce Srbiji uz pomoć Francuske napraviti HRZ

