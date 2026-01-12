Vjerojatno ih konzumirate skoro svaki dan: Ovih pet stvari sadrži mikroplastiku
Mikroplastika su sitni plastični fragmenti, obično manji od 5 milimetara, koji se sve češće nalaze u okolišu, vodi, hrani i pićima. Iako na prvi pogled djeluju bezopasno, istraživanja pokazuju da mikroplastika može imati štetne učinke na zdravlje ljudi jer može prenositi toksine, narušavati ravnotežu hormona i dugoročno utjecati na imunološki sustav i probavni trakt. Od 1960-ih, proizvodnja plastike raste, s procijenjenih osam milijuna metričkih tona koje uđu u naše oceane svake godine.
Tijekom vremena, sunčeva svjetlost i djelovanje valova razgrađuju ovu plastiku u mikroplastiku. "Javna svijest o mikroplastici raste, a ljudi počinju shvaćati da je mogu pronaći u hrani, posebno u plodovima mora. Ipak, izloženost mikroplastici kroz druge namirnice mnogo je češća nego što većina ljudi misli. Studije su pokazale da se procjenjuje da je vaš dnevni unos mikroplastike iz hrane i pića od nula do 1,5 milijuna čestica mikroplastike dnevno", upozorila je Catherine Rolph, stručnjakinja za okoliš. Otkrila je kojih pet neočekivanih namirnica sadrži ove zagađivače, prenosi Daily Express.
Žvakaće gume: "Kada žvačete žvakaću gumu, u biti žvačete komad plastike. Većina žvakaćih guma izrađena je od baze žvakaće gume (plastika i guma) kojoj se dodaju sladila i arome. Dok žvačete, baza žvakaće gume oslobađa mikroplastiku. Jedan gram žvakaće gume može osloboditi do 637 čestica mikroplastike", upozorila je Rolph. Prirodne gume za žvakanje napravljene od biljnih polimera nisu puno bolji izbor. "One otpuštaju sličnu količinu mikroplastike kao i sintetičke gume. To sugerira da mikroplastika ne dolazi samo iz baze gume, već bi mogla biti posljedica unošenja mikroplastike tijekom procesa proizvodnje ili pakiranja. Većina mikroplastike otpuštena je unutar prvih osam minuta žvakanja, stoga, da biste smanjili izloženost, žvačite jednu gumu dulje", objasnila je stručnjakinja.
Sol: "Sol se može činiti kao čisti, jednostavni sastojak, ali studije su pokazale da je 94 posto proizvoda od soli testiranih diljem svijeta kontaminirano mikroplastikom. Kontaminacija je toliko raširena da je morska sol čak predložena kao pokazatelj onečišćenja mikroplastikom u morskom okolišu. Utvrđeno je da je kontaminacija veća u kopnenim solima, poput himalajske soli, nego u morskim solima. Istražuju se nove tehnologije koje pomažu u čišćenju morske soli, međutim, vjerojatno je da velik dio kontaminacije dolazi iz proizvodnje i pakiranja", rekla je predavačica inženjerstva okoliša. Vaš mlinac za sol također može pogoršavati situaciju. Jednokratni plastični mlinci za začine mogu osloboditi do 7.628 čestica mikroplastike prilikom mljevenja samo 0,1 grama soli. "Da biste smanjili izloženost, prebacite se na mlinac s keramičkim ili metalnim mehanizmom i čuvajte sol u posudama koje nisu plastične", savjetovala je Rolph.
Jabuke i mrkve: "Kontaminacija voća i povrća mikroplastikom utvrđena je u nekoliko studija. Nanoplastika, odnosno čestice plastike manje od 1000 nanometara, može ući u biljke kroz korijenje. Mikroplastika je pronađena i na površini raznog voća i povrća. Jedna je studija otkrila da su jabuke i mrkve najkontaminiranije, a salata najmanje. Međutim, kontaminacija mikroplastikom ostaje relativno mala u usporedbi s više prerađenom hranom. Iako još ne znamo kakvi su učinci mikroplastike, znamo da antioksidansi u voću i povrću, poput antocijanina, koji voću i povrću daju crvenu, plavu i ljubičastu boju, održavaju ljude zdravima, stoga ih nastavite jesti", objasnila je stručnjakinja.
Čaj i kava: Vrećice čaja nisu jedini izvor mikroplastike u vašem toplom napitku. Listovi čaja, kava i mlijeko mogu biti kontaminirani mikroplastikom. Korištenje jednokratnih čaša za van s plastičnom oblogom jedan je od najvećih izvora kontaminacije mikroplastikom u toplim napitcima. Visoke temperature mogu uzrokovati oslobađanje mikroplastike iz posude u napitak. "Vrući napitci sadrže više mikroplastike od ledenih ekvivalenata, pa prelazak na hladni napitak može smanjiti vašu izloženost. Također je dokazano da kupnja mlijeka u staklenim bocama rezultira manjim opterećenjem mikroplastikom. Prelazak na čaj u listovima i korištenje metalnih ili staklenih šalica za višekratnu upotrebu dobre su strategije za smanjenje kontaminacije mikroplastikom", rekla je Rolph.
Plodovi mora: "Iako su studije pokazale da je većina morskih plodova kontaminirana mikroplastikom, ono što je možda najviše iznenađujuće kod morskih plodova je količina pažnje koju dobivaju u usporedbi s drugim izvorima hrane. Jedna studija pokazala je da je razina mikroplastike u dagnjama samo 0,2-0,70 čestica mikroplastike po gramu. To je znatno manje od 11,6 milijardi mikroplastike koja se oslobađa prilikom kuhanja jedne šalice čaja s plastičnom vrećicom", zaključila je stručnjakinja.