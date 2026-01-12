Vratio se s vojnog roka i otkrio: Evo što se dogodi s onima koji viknu ZDS

U jeku ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka, jedan od posljednjih ročnika koji su služili dragovoljno podijelio je svoja iskustva na Redditu. Naime, mladić koji je prije mjesec dana završio svoj dragovoljni vojni rok odlučio je putem Reddita otvoriti prostor za pitanja, nudeći detaljan uvid u svakodnevicu, obuku i iskustva u vojsci. U svojoj objavi pozvao je zainteresirane da mu postavljaju pitanja o svemu što ih zanima, od vojne discipline i oružja, do hrane i svakodnevnih rutina. U svojoj objavi napisao je: “Završio sam prije mjesec dana dragovoljni vojni rok, zadnji prije obaveznog.”

Među prvim pitanjima koja je dobio bila su ona vezana uz domoljublje i političke simbole. Jedan korisnik upitao je potencira li se zdravo domoljublje ili se u vojsci osjeti relativiziranje povijesnih simbola poput ZDS-a i ustaških obilježja. Odgovor je bio jasan: “Zdravo domoljublje. Bilo je bisera koji su dizali desnu ruku, ali su brzo dobili po trubi od instruktora. Sve što si gore naveo je strogo zabranjeno.”

Korisnike je zanimalo i bi li mladić išao dobrovoljno u Ukrajinu ako NATO bude slao vojnike. On je odgovorio: “Ne. Ali u slučaju obrambenog rata na području RH, definitivno da.”

Pitanja o vojnim vještinama i oružju bila su brojna. Mladić je objasnio da su svi ročnici upravljali VHS-1, a ljevaci VHS-2. Postavljali su mine MRUD i pohađali prezentacije o dronovima, dok je iskustvo ratovanja ocijenio kao ograničeno. “Definitivno će pomoći u slučaju mobilizacije jer znaš funkcionirati u vojnoj skupini, znaš činove, znaš hodati u stroju i koristiš oružje u skladu s osnovnim pravilima. Nije beskorisno, ali za moderno ratovanje trebala bi se obaviti i specijalizacija.”

Što se tiče gađanja, imao je jedno bojevo gađanje, dok prave granate nisu koristili. AK-47 su jednom rastavljali i sastavljali samo radi vježbe. Za vegetarijance nije bilo posebnih obroka, no muslimani i drugi koji ne jedu svinjetinu mogli su birati obroke.

Pitanja o izgledu i disciplini također su bila česta. Ročnici s dugom kosom morali su se šišati, a općenito su pravila bila stroga. Unatoč tome, iskustvo je ocijenio vrlo pozitivnim, dajući mu ocjenu 8/10. Prvi tjedan opisao je kao pakao zbog prilagodbe, dok su kasniji tjedni prošli znatno lakše. Ljudi u vojsci su raznoliki i lako je pronaći istomišljenike.

Što se tiče svakodnevnih rutina, dan počinje u šest sati, nakon čega slijedi jutarnje postrojavanje, doručak i redarstvo. Podizanje zastave i radni dan počinju u osam, a nakon ručka dolazi dnevni odmor. Popodnevna obuka traje do 17:30, zatim slijedi tuširanje i večera. Navečer su ročnici slobodni do 21 sat, kada je večernje postrojavanje, a poslije opet slobodno vrijeme do 22 sata, kad ide spavanje. Fizički zahtjevno je, osobito kad se nosi puna ratna oprema od 20 kilograma, a strogi instruktori dodatno povećavaju opterećenje kroz vježbe poput sklekova i čučnjeva.

Nadređeni su opisani kao mješavina strogih i ležernih, dok su kolege ročnici često smiješni i zabavni, iako ponekad može doći do problema ako nekom pojedincu “ne sjedne” partner u dvojcu. Na kraju, mladić je zaključio da mu je jako drago što je služio vojni rok i da mu je iskustvo ostalo u trajnom sjećanju, ističući kako je dragovoljno obavljanje roka omogućilo da ne izgubi pola godine ili godinu života, što je često slučaj kod dužeg služenja.