Grbin: Dok sam ja gradonačelnik, pjevač kojemu je 1945. bila loša, neće nastupati u Puli

Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji". - Kako je jučer pisalo na transparentu – vidjet ćemo se i tamo. Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati-kazao je Thompson. A kako stvari stoje prije da će se načekati jer aktualna gradska vlas na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko ju dobiju, dati neće. I to ne vrijedi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.

Potvrdio nam je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule. Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi - poručio je za Večernji list Grbin.

Nije htio komentirati činjenicu da je Thompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, točnije u Poreču gdje aktualnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pjevač očito ne smeta. - To je odluka Grada Poreča i neka ju oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao- kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji. Stav Grbina u potpunosti zato dijeli prvi čovjek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čovjeka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Thompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava Za dom spremni, ne bi trebalo biti mjesta nigdje u Hrvatskoj pa tako ni u Istri. - Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mjesto u Puli. Hoće li Thompson u Puli ikada imati koncert ovisi isključivo o Thompsonu. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi -kazao je Peršurić.

Inače, Thompson je želju da nastupi u Puli izrazio i prije 18 godina kada je tražio suglasnost za održavanje koncerta u Areni. Međutim, Grad u kojemu je gradonačelnik bio aktualni istarski župan Boris Miletić zahtjev mu nije odobrio, između ostaloga i zbog stava da Grada da ne može podržati programe koje povezuje s veličanjem ustaštva. Pjevač je nakon toga pokrenuo protiv Pule i sudski postupak i izgubio ga uz obrazloženje suda da oni nisu ti koji mogu nalagati vlasniku imovine da izda suglasnost za korištenje prostora.