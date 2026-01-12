Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBIJE LI ZAHTJEV ZA KONCERT, PULA ĆE GA ODBITI

Grbin: Dok sam ja gradonačelnik, pjevač kojemu je 1945. bila loša, neće nastupati u Puli

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
12.01.2026.
u 15:03

Inače, Thompson je želju da nastupi u Puli izrazio i prije 18 godina kada je tražio suglasnost za održavanje koncerta u Areni

Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji". - Kako je jučer pisalo na transparentu – vidjet ćemo se i tamo. Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati-kazao je Thompson. A kako stvari stoje prije da će se načekati jer aktualna gradska vlas na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko ju dobiju, dati neće. I to ne vrijedi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.

Potvrdio nam je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule. Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi - poručio je za Večernji list Grbin.

Nije htio komentirati činjenicu da je Thompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, točnije u Poreču gdje aktualnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pjevač očito ne smeta. - To je odluka Grada Poreča i neka ju oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao- kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji. Stav Grbina u potpunosti zato dijeli prvi čovjek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čovjeka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Thompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava Za dom spremni, ne bi trebalo biti mjesta nigdje u Hrvatskoj pa tako ni u Istri. - Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mjesto u Puli. Hoće li Thompson u Puli ikada imati koncert ovisi isključivo o Thompsonu. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi -kazao je Peršurić.

Inače, Thompson je želju da nastupi u Puli izrazio i prije 18 godina kada je tražio suglasnost za održavanje koncerta u Areni. Međutim, Grad u kojemu je gradonačelnik bio aktualni istarski župan Boris Miletić zahtjev mu nije odobrio, između ostaloga i zbog stava da Grada da ne može podržati programe koje povezuje s veličanjem ustaštva. Pjevač je nakon toga pokrenuo protiv Pule i sudski postupak i izgubio ga uz obrazloženje suda da oni nisu ti koji mogu nalagati vlasniku imovine da izda suglasnost za korištenje prostora.

Slavni glumac se prepolovio za novu ulogu: Izbacio je samo jednu namirnicu i vratio kilažu iz srednje škole
Ključne riječi
koncert arena Mark Perković Thompson Peđa Grbin Pula

Komentara 48

Pogledaj Sve
NI
Nipos18
15:15 12.01.2026.

..smetaju im Čavoglave , sad im smeta loša 45 sutra će im smetati Lijepa li si....

DP
Dpejakovic2
15:22 12.01.2026.

To je onaj Peđa kojem smeta Thompson a ne tako davno je pjevao Čavoglave u sav glas, ali valjda to tako ide kod Grbina. A što ćeš jedan dan mrzi Hrvate drugi dan voli.

PE
perun
15:15 12.01.2026.

Zašto Peđa toliko ne voli Hrvate???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!