Još jednom potvrđeno: Seks ima bezbroj pozitivnih učinaka na zdravlje, ovo su samo neki

Nije nepoznato da se nakon seksa ljudi osjećaju sretno i ispunjeno, a količina energije je na vrhuncu. To je zbog endorfina, oksitocina i dopamina koji se luče kada se stvara osjećaj uzbuđenja u mozgu.



Znanstvenici i stručnjaci za seks otkrili su još jednom kako je seks odličan za naše zdravlje i kako, osim što zadovoljava osnovne potrebe, ima puno drugih pozitivnih učinaka.



Kako prenosi The Sun, prva stvar na popisu je jačanje imuniteta. Još 2004. otkrilo se da ljudi koji imaju spolni odnos barem tri puta tjedno imaju i do 30 posto veću razinu antitijela u borbi protiv određenih bolesti.



Seks prije spavanja može puno pomoći onima koji se bore s nesanicom. Kod muškaraca je to uzrokovano orgazmičkim oslobađanjem kemikalije nazvane prolaktin, zbog čega se odmah osjećaju opušteno i umorno. U žena, porast estrogena nakon seksa može poboljšati REM fazu sna.

Dokazano je i da može pomoći kod depresije jer se luče hormoni sreće, a uz to održava tonus mišića. Posebno je dobro prakticirati redoviti seks kada prolazite kroz menopauzu.



Ne odustajte od seksa jer vas boli glava. Pokazalo se da orgazmi mogu izliječiti glavobolju, kao i menstrualne grčeve, bolove u leđima, pa čak i bol od artritisa. Ublažavanje boli seksom posljedica je oslobađanja endorfina, prirodnog aspirina u tijelu.



Još jednu pozitivnu stranu pokazalo je istraživanje objavljeno u Journal of American Medical Association. Otkriveno je da su muškarci koji su ejakulirali najmanje 21 puta mjesečno rjeđe obolijevali od raka prostate.