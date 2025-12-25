Od čokolade do kostiju: Ove namirnice s blagdanskog stola mogu biti kobne za vašeg psa
Božićni stol miriši neodoljivo, ali za pse može biti pravo minsko polje. Ono što je nama blagdanska poslastica, kod pasa ponekad završi kao trovanje ili gušenje te zahtijeva hitan odlazak veterinaru. Problem je što se opasne namirnice često skrivaju u kolačima, umacima i 'samo jednom zalogaju' s tanjura.
Čokolada (kakao, praline, adventski kalendari): Čokolada sadrži teobromin i nešto kofeina, a psi su na te tvari puno osjetljiviji od ljudi. Što je čokolada tamnija, obično sadrži više teobromina pa i manja količina može napraviti problem. Znakovi mogu uključivati nemir, ubrzan rad srca, drhtavicu i u težim slučajevima napadaje.
Grožđe i grožđice (kolači, kuglof, panettone): Grožđe i grožđice mogu biti toksični za pse i povezani su s akutnim zatajenjem bubrega. Najgore je što ponekad i vrlo mala količina može izazvati ozbiljne posljedice, a ne postoji 'sigurna doza' za sve pse. Prvi znakovi često su povraćanje, proljev i letargija, nakon čega se stanje može naglo pogoršati.
Luk, češnjak, poriluk, vlasac (čak i u prahu): Ove namirnice mogu oštetiti crvene krvne stanice i dovesti do anemije, a rizik postoji i kad su kuhane ili u koncentriranom obliku, npr. u začinskim mješavinama. Za blagdane su česte u nadjevima, juhama, umacima i pečenjima pa ih pas lako 'pokupi' kroz ostatke hrane. Simptomi mogu uključivati slabost, ubrzano disanje, tamniju mokraću i opću malaksalost.
Ksilitol (žvakaće gume, bomboni, sugar-free kolači, kreme i namazi): Ksilitol je zaslađivač koji je za pse iznimno opasan i može izazvati po život opasno sniženje šećera u krvi, a kod većih količina i akutno oštećenje jetre. Posebno je nezgodan jer se nalazi u raznim proizvodima 'bez šećera'. Simptomi mogu krenuti brzo: slabost, teturanje, povraćanje, pa i napadaji ili kolaps.
Alkohol (kuhano vino, likeri, božićni punč, deserti s alkoholom): Alkohol je toksičan za pse i čak male količine mogu izazvati ozbiljne probleme. Klinički znakovi uključuju pospanost, dezorijentiranost, povraćanje i sniženu tjelesnu temperaturu, a teži oblici mogu završiti napadajima, komom pa i smrću. Rizik nisu samo čaše na stolu, nego i deserti natopljeni likerima ili napitci ostavljeni u dosegu psa.
Kuhane kosti (pečenje, puretina, piletina, rebarca): Kuhane kosti mogu pucati i raspadati se u oštre komadiće koji lako zapnu u grlu ili ozlijede probavni sustav. Osim gušenja, mogu uzrokovati oštećenja u ustima i jednjaku te opasne komplikacije poput opstrukcije ili perforacije crijeva. U blagdanskoj gužvi kosti često ostanu na tanjuru ili u kanti gdje ih pas pronađe brže nego što mislimo.
Masni ostaci i umaci (kožica od puretine, masni komadi, gravy, kobasice): Masna i 'teška' hrana s blagdanskog stola može potaknuti upalu gušterače (pankreatitis), stanje koje je iznimno bolno i često zahtijeva hospitalizaciju. To se najčešće događa kada pas dobije više masnih zalogaja, umaka ili ostataka s puno masnoće. Znakovi mogu biti povraćanje, bol u trbuhu, proljev i izrazita klonulost.