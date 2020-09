Žene otkrile zašto su prevarile svoje partnere: 'Mislila sam da smo prekinuli...'

Psihoanalitičarka i autorica knjige 'The State of Things: Rethinking Infidelity', Esther Perel otkrila je da je od 1990. broj udanih žena koje priznaju varanje porastao za 40 posto, dok je broj muškaraca ostao isti.



Nekad se tvrdilo da muškarci varaju samo zbog seksa, a žene zbog emocija, ali novija istraživanja pokazuju da i žene danas imaju površne razloge za prevaru i da često koriste opravdanja ista kao muškarci.



Nekoliko žena ispričalo je anonimno za Huffington Post što ih je navelo na prevaru i kako su postupile u toj situaciji.



'Pa nije varanje tako strašno'

Prva sugovornica ispričala je da ima supruga i troje djece, a sve ih beskrajno voli. Ipak, nije iskreno sretna u svom životu i javila joj se želja da se viđa s drugim ljudima. Osjećala se zarobljeno i objasnila partneru da ovo nije život kakav želi, ali on se s tim ne može pomiriti i činjenica da ona želi otići ga potpuno izbezumi. "Godine sam provela preispitujući svoje osjećaje, a prevaru sam smatrala groznim činom. Onda sam shvatila da moja žudnja za drugim muškarcima neće nestati i odlučila da ću se početi viđati s drugima. Nedavno sam ušla u dvije emocionalne veze i ljubili smo se, ali još nisam spavala s nekim. Mogla bih u budućnosti. Ne osjećam se loše, većinu vremena, što je iznenađujuće jer sam mislila da će me mučiti savjest."



'To je bio posljednji pokušaj da dobijem reakciju'

Nakon četiri godine veze, druga je sugovornica prevarila svog partnera jer je shvatila da veza više nema smisla i da sve ide nizbrdo. Tim postupkom htjela je provjeriti još jednom je li mu stalo i uvjerila se da nije. "U strahu od samoće ignorirala sam probleme u vezi. Prevarom sam shvatila da još ima šanse da pronađem nekog novog i da ne trebam biti u vezi koja me ne čini sretnom. Moje iskustvo natjeralo me da varanje vidim na drugačiji način. Shvatila sam da varalice nisu automatski zle, i vrijedi istražiti nečije motive."



'Osjetila sam slobodu'

Devet godina bila sam u vezi sa svojom partnericom, a dvije u braku. Ona je jako uspješna i uglavnom ljudi primjećuju nju, pa sam se htjela osjećati poželjno. Kad sam išla na odmor s jednom od svojih prijateljica, ljudi su napokon primijetili i mene. Iako do tada nisam bila s muškarcem, iskoristila sam priliku. To iskustvo pokazalo mi je da sam u sebi imala puno nesigurnosti i sumnje s kojima sam se trebala uhvatiti u koštac. Pomoglo mi je jer sam vidjela koliko sam zapravo nesretna sa samom sobom i kako je to utjecalo na moju vezu."

'Pa mislila sam da smo prekinuli...'

Njezin partner i ona neko vrijeme borili su se s nesuglasicama u vezi, a jednu večer stvari su izmakle kontroli i jako su se posvađali. Mislila je da su prekinuli, otišla je u kafić i popila malo previše alkohola. Tamo je bio njezin šef s kojim je na kraju završila u krevetu. "Sljedeći dan, moj dečko me nazvao i ispričao se te rekao da želi raditi na našoj vezi. Zato što smo tehnički prekinuli, doduše na manje od 24 sata, nisam mu rekla za svoju avanturu."



'On ne voli seks'

Punih 16 godina sam sa svojim suprugom i nedavno sam ga prevarila. Savršen je u svakom smislu, osim u krevetu - naš seksualni život ne postoji! Njemu seks nikada nije bio 'napet'. Ignorirala sam njegovu nezainteresiranost za to jer je imao sve što sam željela u suprugu. Imamo dvoje djece i izvana izgledamo kao savršena obitelj. Prije sam uvijek bila društvena i otvorena, ali to se nekako izgubilo tijekom godina. Htjela sam to vratiti! Upoznala sam muškarca na internetu i pristala da se nađemo. Seks je bio fantastičan i uopće ne žalim zbog toga."