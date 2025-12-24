Naši Portali
istraživanje otkrilo

Zašto žene imaju potrebu stenjati tijekom seksa; je li riječ o glumi ili stvarnom užitku?

24.12.2025.
u 21:00

Istraživanje je provedeno na 71 ženi u dobi od 18 do 48 godina, a bavilo se tematikom stenjanja tijekom seksa. Otkrili su kako većina žena proizvodi zvukove što ne znači nužno da doživljavaju vrhunac.

Kada gledate scene seksa u filmovima, fotografije ili erotske filmove, reakcija žena tijekom vođenja ljubavi uglavnom je ista - žene u zanosu strasti glasno otkrivaju svoje zadovoljstvo. 2011. godine znanstvenici sa Sveučilišta Lancashire izdali su istraživanje na tu temu, tehnički poznatu pod nazivom 'kopulatorna vokalizacija'.

U istraživanju su ispitali 71 ženu u dobi od 18 do 48 godina, a postavili su im detaljna pitanja o njihovom glasanju tijekom seksa i otkrili da većina proizvodi zvukove u krevetu, ali ne nužno dok doživljavaju orgazam. Njih 66 je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, a 87 posto žena to čini da se osjećaju više seksi i samopouzdanije.

Također je otkriveno da žene stenju kako bi smanjile dosadu u krevetu. Pa stenju li onda samo za muškarce? "Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, no bombardirani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano s orgazmom i dobrim seksom", kaže znanstvenica Kristen Mark sa Sveučilišta Indiana.

"Stenjanje je poprilično mudra strategija glumljenja orgazma, no zapravo nema ništa mudro u tome. Ako stenjete, partneru dajete do znanja da radi sve dobro, a to očito nije tako", kaže autorica i tzv. seksualna edukatorica Patty Brisben, koja savjetuje ženama da se koriste stenjanje i uzvike samo kad je nešto dobro, a ne kad se želi prikriti ono što nije da prije završi.

Lažno ili ne, žene nisu jedini primati koji proizvode zvukove za vrijeme seksa. Istraživanja u životinjskom carstvu otkrivaju da, primjerice, ženke majmuna babuna, imaju velik broj kopulacijskih glasanja. To glasanje postaje sve kompleksnije kako se približavaju ovulaciji te kad se pare s babunom koji je više rangiran na njihovoj društvenoj ljestvici. Ženke makaki majmuna također proizvode kratke i glasne povike koji su okidač orgazma mužjaka.

Vokalizacija tijekom seksa svakako je odličan način da žene dobiju ono što žele u krevetu, a očigledno je kako su danas žene glasnije nego ikad prije jer ih se na to potiče. "Žene se uči da preuzmu odgovornost nad vlastitim užitkom, a one mogu učiniti i korak više te postati učiteljice svom muškarcu", kaže Brisben, koja ističe kako je dokazano da stenjanje potiče i ženski orgazam, odnosno uzbuđenje.

Ključne riječi
stenjanje žene orgazam intima seks

