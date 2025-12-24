Stručnjakinja otkrila: Evo koliko puta tjedno se trebate seksati da biste ostali zdravi

Seks može biti sjajan, ali jeste li znali da je i zdrav, te da vam dobar seksualni život može pružiti određene zdravstvene beneficije? Stručnjaci su objasnili na koje točno načine seks poboljšava vaše zdravlje, pa ako vam je potreban poticaj, nastavite čitati, piše Daily Star. Kaye Wellings, profesorica seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kaže da je normalno da vaše zdravlje nije prvo o čemu mislite kada ste intimni s partnerom, no trebali biste i o tome razmisliti. - Imunitet, zdravlje kardiovaskularnog sustava i depresija samo su neka od područja u kojima studije pokazuju da bi seksualna aktivnost mogla imati koristi - tvrdi stručnjakinja. Evo nekoliko razloga zašto seks može poboljšati vaše zdravlje:

Pomaže u borbi protiv infekcija: Studija iz 2004. objavljena u časopisu Psychological Reports otkrila je da seks jednom ili dvaput tjedno povećava razinu imunoglobulina A. Liječnici koji su prošle godine pisali u časopisu Ear, Nose and Throat otkrili su da je orgazam jednako učinkovit kao i sprej za nos. Sve ovisi o tome koliko ste aktivni kada je u pitanju vrijeme pod plahtama. Oni malo energičniji mogu seks svrstati u tjelovježbu. Pokazalo se da je aktivnost dekongestivna – budući da porast tjelesne temperature oslobađa sluz, dok povećanje cirkulacije potiče protok iscjetka iz nosa.

Mentalno zdravlje: Studija objavljena u siječnju u časopisu The Journal of Sexual Medicine otkrila je da su ljudi koji su nastavili sa seksualnim odnosima tijekom karantene imali 34 posto manju vjerojatnost da će doživjeti depresiju od onih koji nisu.Neki stručnjaci vjeruju da je seks ključni barometar općeg zdravlja i da bi liječnici o njemu trebali naširoko razgovarati sa svojim pacijentima, no to se rijetko događa.

- Kao liječnik, rado pitate žene o njihovom menstrualnom ciklusu, ali seksualna aktivnost je nešto o čemu rijetko raspravljamo. Problem je još gori s muškarcima, ali saznanje ima li muškarac redovite erekcije govori mi jako puno o njegovom zdravlju - rekao je Geoffrey Hackett, urolog i profesor muškog zdravlja na Sveučilištu Aston.