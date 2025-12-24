Naši Portali
odličan je za zdravlje

Stručnjakinja otkrila: Evo koliko puta tjedno se trebate seksati da biste ostali zdravi

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 20:00

Poznato je da seks jako dobar za zdravlje, ali prednosti koje vaše tijelo ima od njega ovise o tome koliko često ga prakticirate.

Seks može biti sjajan, ali jeste li znali da je i zdrav, te da vam dobar seksualni život može pružiti određene zdravstvene beneficije? Stručnjaci su objasnili na koje točno načine seks poboljšava vaše zdravlje, pa ako vam je potreban poticaj, nastavite čitati, piše Daily Star. Kaye Wellings, profesorica seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kaže da je normalno da vaše zdravlje nije prvo o čemu mislite kada ste intimni s partnerom, no trebali biste i o tome razmisliti. - Imunitet, zdravlje kardiovaskularnog sustava i depresija samo su neka od područja u kojima studije pokazuju da bi seksualna aktivnost mogla imati koristi - tvrdi stručnjakinja. Evo nekoliko razloga zašto seks može poboljšati vaše zdravlje:

Pomaže u borbi protiv infekcija: Studija iz 2004. objavljena u časopisu Psychological Reports otkrila je da seks jednom ili dvaput tjedno povećava razinu imunoglobulina A. Liječnici koji su prošle godine pisali u časopisu Ear, Nose and Throat otkrili su da je orgazam jednako učinkovit kao i sprej za nos. Sve ovisi o tome koliko ste aktivni kada je u pitanju vrijeme pod plahtama. Oni malo energičniji mogu seks svrstati u tjelovježbu. Pokazalo se da je aktivnost dekongestivna – budući da porast tjelesne temperature oslobađa sluz, dok povećanje cirkulacije potiče protok iscjetka iz nosa.

Mentalno zdravlje: Studija objavljena u siječnju u časopisu The Journal of Sexual Medicine otkrila je da su ljudi koji su nastavili sa seksualnim odnosima tijekom karantene imali 34 posto manju vjerojatnost da će doživjeti depresiju od onih koji nisu.Neki stručnjaci vjeruju da je seks ključni barometar općeg zdravlja i da bi liječnici o njemu trebali naširoko razgovarati sa svojim pacijentima, no to se rijetko događa.

- Kao liječnik, rado pitate žene o njihovom menstrualnom ciklusu, ali seksualna aktivnost je nešto o čemu rijetko raspravljamo. Problem je još gori s muškarcima, ali saznanje ima li muškarac redovite erekcije govori mi jako puno o njegovom zdravlju - rekao je Geoffrey Hackett, urolog i profesor muškog zdravlja na Sveučilištu Aston.

Zdravlje srca: I na kraju, kako je srce najvažniji organ u tijelu, seks može poboljšati njegovo zdravlje. Redovit seks može pomoći u prevenciji bolesti srca. Smatra se da muškarci koji imaju više seksa također imaju bolju cirkulaciju i zdravije krvne žile. Ovo je ključno za sprječavanje nakupljanja homocisteina.

- Seks jednom tjedno pozitivno će utjecati na održavanje vaše linije. Ako imate seks dva puta tjedno, istraživanja pokazuju da imate i 30 posto viši nivo imunoglobulina, koji organizmu pomaže da se brani od bolesti. Ljudi koji uživaju u seksu najmanje tri puta tjedno izloženi su upola manjem riziku od infarkta od onih koji nisu te sreće, pokazalo je drugo istraživanje. Seks četiri puta tjedno učinit će čuda za vaš ten, a seks pet puta tjedno podići će vam opću razinu energije, te vas učiniti optimističnima i kreativnima - objasnila je stručnjakinja Wellings.

Ključne riječi
erekcija orgazam libido zdravlje intima seks

