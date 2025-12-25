Naši Portali
Imate tetovažu? Psiholozi tvrde da se od ostalih ljudi razlikujete po ove tri osobine

Slavica Trgovac Martan
25.12.2025.
Prije nego što su osvojile ljude svih slojeva, od kriminalaca do europskog plemstva, tetovaže su postale svojevrsni znak među odvažnim moreplovcima

Tetovaže su danas sve češći prizor i teško je poreći da su postale gotovo mainstream. Zanimljivo je da su tetovaže na Zapad stigle još 1769., kada se kapetan Cook vratio s Južnih mora. Neki mornari s tog putovanja toliko su se oduševili tetovažama koje su vidjeli na Polinežankama da su i sami poželjeli svoje, a u godinama nakon toga tetovaže su, prije nego što su osvojile ljude svih slojeva, od kriminalaca do europskog plemstva, postale svojevrsni znak među odvažnim moreplovcima, piše Psychology Today.

Kako popularnost raste, tetoviranje sve više zanima i društvene znanstvenike. Jedni istražuju motive odnosno razloge zbog kojih se ljudi tetoviraju, dok drugi prate kako ih okolina doživljava. Posebno zanimljivo pitanje glasi: razlikuju li se tetovirani ljudi po osobinama u odnosu na one bez tetovaža? U jednoj studiji koju je vodio Viren Swami sa sveučilišta Anglia Ruskin, istraživači su okupili tetovirane i netetovirane sudionike i dali im niz upitnika o osobnosti. Od brojnih mjerenih faktora, razlike su se najjasnije pokazale u tri osobine. Evo što bi, prema tim rezultatima, vaše tetovaže mogle otkrivati o vama.

Ekstrovertirani ste: Ekstroverte puni društvo, energiju dobivaju kroz ljude, razgovor i aktivnosti. Na testovima osobnosti češće se prepoznaju u tvrdnjama poput 'pričljiv/a sam' i 'pun/a sam energije'. Takvi su ljudi obično druželjubivi, srdačni, zabavni i komunikativni. Kao primjer navodi se glumac Jamie Campbell Bower, čije tetovaže uključuju ružu, lubanju i pticu, a za sebe je kratko rekao: 'Ja sam ekstrovert… volim gestikulirati i glasno pričati.'

Tražite iskustva: Istraživači ovu crtu opisuju kao sklonost 'traženju iskustava': volite avanture uma i osjetila, ne baš konvencionalan stil života i novosti koje ne moraju biti opasne, ali jesu drugačije. To se razlikuje od drugih aspekata 'traženja senzacija', poput jurnjave za adrenalinom ili impulzivnog ponašanja. U tekstu se spominje i autorica Elizabeth Gilbert, koja u knjizi Big Magic promišlja o prijateljici s puno tetovaža kao o osobi izrazito slobodnog duha. Gilbert navodi i da i sama ima dvije tetovaže, riječi 'courage'  i 'compassion'. Ona govori i o želji da se život živi hrabro, otvoreno i 'u bojama', kroz emocije, odluke i nova iskustva.

Važna vam je jedinstvenost: Treća osobina je jača potreba da se bude drugačiji, da se čovjek razlikuje od drugih i to jasno pokaže. Autori studije ističu da taj nalaz ide u prilog ranijim istraživanjima: tetovaže često služe kao samoizražavanje i 'gradnja identiteta'. To može biti posebno izraženo u društvima u kojima je tijelo na neki način 'roba' ili vizualna poruka, pa tetovaža postaje način da se naglasi vlastita posebnost. Kao primjer može poslužiti Colin Kaepernick, koji ima i polinezijske tribal simbole, a svoju logiku sažeo je u poruku da mu je to 'još jedan način da bude drugačiji', i da mu ne smeta ako ga netko zbog toga osuđuje.

