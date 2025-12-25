Naši Portali
ČUDESNA NAMIRNICA

Obično ga stavljamo u juhe i variva, no ovaj začin navodno čini čuda i u perilici rublja

Slavica Trgovac Martan
25.12.2025.
u 12:11

Listovi tijekom pranja otpuštaju dio eteričnih ulja koja mogu dati svježiji miris i ublažiti onaj povremeni ustajali smrad perilice koji se zna 'zalijepiti' za ručnike i sportsku odjeću

Lovorov list obično povezujemo s juhom, mesnim umacima i sarmom, no posljednjih mjeseci društvene mreže promoviraju jedan neobičan trik za čišćenje: navodno je za vrhunske rezultate prilikom pranja rublja dovoljno u perilicu ubaciti nekoliko suhih listova lovora. Ideja je jednostavna. Listovi tijekom pranja otpuštaju dio eteričnih ulja koja mogu dati svježiji miris i ublažiti onaj povremeni ustajali smrad perilice koji se zna 'zalijepiti' za ručnike i sportsku odjeću. Stručnjaci ipak upozoravaju da čvrstih studija o učinkovitosti lovora u perilici nema i da ovu nevjerojatnu teoriju tek treba detaljnije istražiti.

No, njezini pobornici kunu se kako je učinkovita i savjetuju kako ovu metodu isprobati bez nereda. Najsigurnije je, kažu, staviti 3 do 5 suhih lovorovih listova u malu pamučnu vrećicu ili čarapu, dobro zavezati i ubaciti u bubanj uz rublje. Tako sprječavate da se komadići lista rasprše i završe u filteru, gumi vrata ili odvodu. Trik je najkorisniji kod tekstila koji lako 'povuče' mirise, kao što su ručnici i kuhinjske krpe, a učinak se obično opisuje kao blaga, herbalna svježina. Nakon pranja vrećicu izvadite i bacite listove.

Može li lovor pomoći i perilici? Ako je izvor problema tek lagan, ustajali miris, lovor može dati mali 'boost' svježine, ali neće zamijeniti pravo održavanje: redovno čišćenje ladice za deterdžent, brisanje gume vrata i povremeni vrući ciklus. Stručnjaci naglašavaju i da je pitanje, čak i ako lovor ima antimikrobna svojstva, koliko listova bi bilo potrebno da koncentracija u razrijeđenoj vodi bude stvarno učinkovita.

Također, važno je znati kako lovor nije rješenje za kamenac i sluzave naslage, niti 'popravlja' loš deterdžent ili prepun bubanj. Ako je netko od vaših ukućana osjetljiv na mirise, krenite s manjom količinom i izbjegavajte ga na odjeći malene djece.

Lovorov list perilica rublja

