Stručnjakinja otkriva: Ovo su najčešće greške koje žene rade u seksu, a štetu nanose isključivo sebi

Kada je u pitanju seks, poznato je da žene ponekad previše razmišljaju i umjesto da se opuste i uživaju, pronalaze sto i jedan problem. Na kraju, štetu nanesu isključivo same sebi.



Kako prenosi WebMD, žene često čekaju da budu raspoložene za seks, ali ako čekate da dođe trenutak kada će i tijelo i mozak biti spremni, vjerojatno se nećete seksati baš često. Razlog tome je što većina žena osjeti požudu tek kada ih nešto na to 'potakne' kao što je dodir ili poljubac partnera. "Čak i ako osjećate da niste dovoljno spremni za sam čin, npr. niste dovoljno vlažni, to ne znači da niste uzbuđeni. U ovakvim slučajevima mogu pomoći lubrikanti tijekom predigre", tvrdi Madeleine Castellanos, psihijatrica koja se specijalizirala za seksualnu disfunkciju.

Druga česta greška je stavljanje partnerovih potreba ispred svojih. Preusmjeravanje cijele svoje energije na partnera u cilju što boljeg zadovoljavanja njega neće vas učiniti sretnima - to može samo loše utjecati na oboje. "Biološki, žene su predodređene da stavljaju tuđe potrebe prije svojih, ali taj instinkt treba odbaciti kad je u pitanju vaš seksualni život. Usporite. Ženama treba duže i da se uzbude i da dožive orgazam i to je u redu. Ne osjećajte se krivima. Vaš užitak napaljuje partnere", objasnila je Castellanos.



Ponekad muškarci jednostavno ne mogu doživjeti erekciju - nisu raspoloženi, pod stresom su ili umorni. Ono u čemu žene tu griješe je razmišljanje da su one krive. Tako sebi smanjujete samopouzdanje, a nema potrebe. Postoji niz faktora koji mogu utjecati na to i ne znači da već sutradan situacija neće biti kao i inače.



Mnoge žene brinu o tome kako izgledaju tijekom seksa i je li sve na mjestu.Činjenica je da većinu muškaraca uopće ne zanima kakve gaćice i grudnjak nosite, imate li višak kilograma oko struka ili malo celulita. Oni žele seks sa svojom partnericom i to je sve. Opustite se i uživajte. Vaše mišljenje o svom tijelu šteti samo vama, on tako ne razmišlja.