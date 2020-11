Istraživanje pokazalo: Jako puno mladih razvilo je anksioznost i tjeskobu zbog pandemije

Znanstvenici sa Sveučilišta u Bristolu proveli su istraživanje kako bi provjerili utjecaj pandemije na mlade ljude. Dobiveni rezultati objavljeni nedavno pokazali su da je broj osoba koje pate od anksioznosti i tjeskobe, u dobi od 27 do 29 godina.porastao s 13 posto na 24. Iako su se kroz ovu godinu mjere ublažavale, znanstvenici tvrde da je anksioznost i dalje bila prisutna, pa očekuju da će potrajati i tijekom zime.



Uzeli su rezultate prijašnjih istraživanja pod nazivom 'Djeca 90-ih' i otkrili zabrinjavajuće rezultate - mladi danas pate od lošeg raspoloženja, napadaja panike, tjeskobe i anksioznosti - sve zbog pandemije i posljedica iste, prenosi CNN.

Sjećate li se malog vrta u Preradovićevoj ulici? Više ga nema, no Novković, koji ga je zasadio s Martinom Živković, oslobođen je optužbe za sadnju cvijeća: 'Žalosno da se na ovo troši vrijeme i novac'.

Provjerili su i kako se koji spol osjeća zbog trenutne situacije u svijetu, pa su otkrili da su žene, one s već postojećim zdravstvenim stanjima, one koje žive same, koje su bile u izolaciji ili imaju financijske probleme već u opasnosti zbog lošeg mentalnog zdravlja.



"Istraživanje nam je pokazalo da je u ovom trenutku potrebno zaštititi mentalno zdravlje ljudi. Posebno je važno naučiti lekcije iz prvog lockdowna, sada kada su mnogi već u drugom. Posebna pomoć treba ljudima koji žive sami", rekla je suvoditeljica istraživanja dr. Rebecca Pearson.

Zaradio kaznenu prijavu: Puljanin zaražen koronavirusom išao u trgovinu