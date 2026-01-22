Naši Portali
PROVELA ČETIRI DESETLJEĆA NA POZORNICI

Umrla Marija Paro, istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica

Foto: HNK
1/4
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
22.01.2026.
u 23:22

U Zagreb dolazi 1958. i postaje članica Drame HNK, kojem ostaje vjerna sve do umirovljenja 1995.

Marija Paro, rođena Aljinović, istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica čiji je umjetnički put obilježio više od četiri desetljeća na pozornici zagrebačkog Hrvatskoga narodnog kazališta (HNK) umrla je u četvrtak u Zagrebu, izvijestio je HNK. Marija Paro pripadala je onoj generaciji glumaca koja je vlastitim radom sudjelovala u stvaranju novih kazališnih poetika, ali je istodobno ostala trajno vezana uz ansambl i instituciju kao prostor umjetničke odgovornosti i kontinuiteta. Bila je supruga velikoga kazališnog redatelja i intendanta Georgija Para, kažu u HNK. Rođena 13. ožujka 1936. u Baošiću u Boki kotorskoj, glumačku je akademiju završila u Sarajevu, gdje već 1954. započinje profesionalnu karijeru u Narodnom pozorištu. Ubrzo postaje i jednom od suosnivačica Malog pozorišta, kasnijeg Kamernog teatra 55, zajedno s Jurislavom Korenićem i prvim ansamblom koji je tražio nov, avangardan i suvremen kazališni izraz.

U Zagreb dolazi 1958. i postaje članica Drame HNK, kojem ostaje vjerna sve do umirovljenja 1995. Bila je stalno i prepoznatljivo lice nacionalnog teatra, ostvarivši iznimno širok repertoar, od klasika svjetske dramske književnosti do suvremenih tekstova, od velikih ansambl-predstava do komornih i eksperimentalnih projekata. Njezin glumački temperament i smisao za otkrivanje bitnih karakternih značajki scenskog lika došao je do izražaja u tumačenju Susanne (Beaumarchais, Figarova svadba), Amélie (Feydeau, Pobrini se za Ameliju), Irine (Čehov, Tri sestre). Tumačila je Krležine likove u Gospodi Glembajevima (Sestra Angelica), Ledi (Prva dama) i Banketu u Blitvi (Karina Michelson), Shakespeareove junakinje u Kralju Learu i Snu ivanjske noći te uloge u djelima Ogrizovića, Šnajdera, Dostojevskog i brojnih drugih autoira.

Surađivala je s redateljima koji su obilježili našu kazališnu povijest druge polovice 20. stoljeća: Georgijem Parom, Petrom Šarčevićem, Joškom Juvančićem, Dinom Radojevićem, Božidarom Violićem... Glumila je i na filmu i televiziji, od Belanova filma Pod sumnjom i Škubonjine Izgubljene olovke do Zafranovićeve Okupacije u 26 slika. Na Televiziji Zagreb sudjelovala je u nizu antologijskih drama i adaptacija prema Štivičiću, Krleži i Beaumarchaisu, često u suradnji s redateljem Mariom Fanellijem, dok je njezin glas ostao zabilježen i u radiodramama Trećeg programa Radio Zagreba.

"Marija Paro pripadala je generaciji glumica koje su karijeru gradile na trajnoj, tihoj i predanoj prisutnosti u ansamblu, na pouzdanosti, preciznosti i dubokom razumijevanju scenske cjeline. Bila je glumica ansambla u najplemenitijem smislu te riječi, umjetnica koja je znala mjeru vlastite uloge, ali i njezinu važnost u ukupnoj strukturi predstave. Odlaskom Marije Paro hrvatsko kazalište gubi važnu svjedokinju i sudionicu jednog iznimno plodnog razdoblja kazališne povijesti. Iza nje ostaje bogat opus uloga i trajni trag u kazališnoj umjetnosti ovoga prostora", ističe HNK u Zagrebu.

Ključne riječi
glumica Marija Paro

