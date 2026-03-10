Naši Portali
na 26. obljetnicu smrti

Opatijski plesnjaci i ljetne pozornice ponovno žive: Pogledajte AI spot za pjesmu 'Samo jednom se ljubi' Ive Robića

Ivo Robić Samo jednom se ljubi
Youtube Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
10.03.2026.
u 11:21

Iz Croatia Recordsa navode kako je ovaj spot samo početak niza aktivnosti vezanih uz 70. obljetnicu albuma "Pjeva vam Ivo Robić"

Na jučerašnji dan, 9. ožujka 2000. godine, napustio nas je jedan od najvećih hrvatskih glazbenika - Ivo Robić. Njegove melodije obilježile domaću kulturnu scenu te su ostale trajno zapisane u kolektivnom sjećanju, a na 26. obljetnicu njegove smrti Croatia Records, najstarija i vodeća diskografska kuća u Hrvatskoj, objavila je AI generirani spot za pjesmu "Samo jednom se ljubi"

"Budući da iz tog razdoblja postoji vrlo malo sačuvanih videozapisa, nova tehnologija omogućila je oživljavanje scene u kojoj legendarni pjevač izvodi evergreen 'Samo jednom se ljubi', čime se dočarao duh pedesetih godina, opatijskih plesnjaka i ljetnih pozornica", navode iz Croatia Recordsa te dodaju kako je ovaj spot samo početak niza aktivnosti vezanih uz 70. obljetnicu albuma "Pjeva vam Ivo Robić".

Spomenuti album, ujedno i prvi album zabavne glazbe na našim prostorima, objavljen je 1956. godine te je označio početak diskografske povijesti domaće zabavne glazbe. Na tom 10-inčnom vinilu našle su se pjesme "Samo jednom se ljubi", "Mexico", "Odavde do vječnosti", "Three Coins in the Fountain (Tri novčića u fontani)","Prva ljubav" i mnoge druge, a zanimljivo je da je uz svaku pjesmu bio naveden i plesni stil poput foxtrota, slowfoxa, slowa, beguina i tango beguina.

Ivo Robić tako je ranih pedesetih godina postao apsolutna zvijezda tadašnje jugoslavenske scene, a nedugo nakon toga uslijedili su i međunardoni uspjesi, a posebice ovdje treba istaknuti suradnju s njemačkim skladateljem Bertom Kaempfertom, koja nam je donijela pjesmu "Stranac u noći". Ovu pjesmu u englesku verziju pretočio je veliki Frank Sinatra, a upravo je "Strager In The Night" osvojio prvo mjesto Billboarda i UK Singles Charta te dva Grammyja, čime je Robić neizravno postao dio jedne od najvećih svjetskih pop priča.

Svoju svjetsku slavu Robić je, pak, stekao skladbom "Morgen", koja mu je donijela simbolični nadimak - Mister Morgen - ali i prodaju veću od milijun primjeraka, što je komercijalni uspjeh koji je i danas među najvećima u povijesti domamće glazbe. 

Tijekom gotovo 50 godina karijere Ivo Robić nastupio je na 87 festivalskih priredbi s oko 150 festivalskih izvedbi, sudjelujući na Zagrebačkom festivalu, Opatijskom festivalu, Splitskom festivalu, Melodijama Istre i Kvarnera, Festivalu kajkavskih popevki Krapina, Zlatnim žicama Slavonije te Pjesmama Podravine i Podravlja. Na vrhuncu međunarodne karijere, na jednom nastupu u Berlinu publika mu je pljeskala čak pola sata. Snimao je za velike diskografske kuće poput Polydora, Supraphona i Jugotona (danas Croatia Records), a za svoje glazbene karijere primio je i brojne nagrade te priznanja, od kojih su samo neka Porin za životno djelo, Zlatna Jugotonova ptica za milijun prodanih nosača zvuka te Nagrada Josip Štolcer Slavenski

Ključne riječi
kultura obljetnica smrti spot Croatia records umjetna inteligencija glazba Ivo Robić

