NOVA OPASNA FAZA RATA

Trumpov rat, Netanyahuov san: 'veliki Izrael'

Autor
Hassan Haidar Diab
06.03.2026.
u 23:05

Koncept uključuje Libanon, Siriju, Jordan, Palestinu, dijelove Saudijske Arabije, Irak i Egipat. Temelji se na biblijskim interpretacijama povezanosti Židova s tim zemljama

Napadi Izraela na Iran i ulazak izraelskih snaga u Libanon označavaju novu, vrlo opasnu fazu eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Izraelska je vojska u Libanonu preuzela kontrolu nad strateškim područjima tražeći od lokalnog stanovništva da se povuče s područja od oko 1500 kvadratnih kilometara, s namjerom da ga zadrži trajno. Istovremeno, u američkom i izraelskom javnom prostoru već dulje vrijeme raspravlja se o konceptu tzv. velikog Izraela, ideji koja predviđa proširenje izraelske kontrole na teritorij od rijeke Nil do rijeke Eufrat.

Taj koncept uključuje Libanon, Siriju, Jordan, Palestinu, dijelove Saudijske Arabije, Irak i Egipat, a temelji se na biblijskim interpretacijama i tzv. božanskoj povezanosti Židova s tim zemljama. U ekstremnijim tumačenjima, "veliki Izrael" podrazumijeva ne samo kontrolu nad tim državama nego i trajnu političku, vojnu i demografsku dominaciju nad ključnim teritorijalnim i strateškim točkama Bliskog istoka, uključujući izvore rijeka, planinske lance, prometne čvorište i urbano naselje.

Ključne riječi
netanyahu Izrael SAD Iran rat Libanon

