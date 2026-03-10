Trump: Ubije li me Iran, evo što će biti s tom zemljom

Jedan od najmoćnijih iranskih dužnosnika koji formalno obavlja posao tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijani jučer je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zaprijetio "eliminacijom".

"Iran se ne boji vaših praznih prijetnji. Čak i oni veći od vas nisu mogli eliminirati iransku naciju. Brinite se sami o sebi kako vi ne biste bili eliminirani", napisao je Larijani na X-u.

Visoki iranski dužnosnik svojom se prijetnjom referirao na prvotnu prijetnju samog Trumpa koji je obećao da će na Iran pokrenuti "vatru i srdžbu" ako ona ne otvori Hormuški tjesnac, tvrdeći da će SAD na tu zemlju udariti "20 puta snažnije" nego dosad. Hormuški tjesnac posebno je važan jer se njime prevozi nafta pa je, nakon što ga je Iran zatvorio, porasla cijena energenata u svijetu i u samom SAD-u.

Ovo nije prvi puta da SAD mora razmatrati ozbiljne prijetnje iz Irana po Trumpov život. Naime, američke obavještajne službe 2024. su godine priopćile tada još uvijek predsjedničkom kandidatu Trumpu da postoje prijetnje atentatom na njega iza kojih stoji Iran. Štoviše, Trump je čak u nedavnom intervjuu televiziji ABC News rekao da su na njegovu odluku o tomu da se pokrene zajednička izraelsko-američka operacija u kojoj je ubijen iranski ajatolah Ali Khamenei utjecale informacije da Teheran pokušava ubiti njega.

– Sredio sam ja njega prije nego što je on uspio mene. Sredio sam ja prvi njega – rekao je Trump. Štoviše, američki sud u Brooklynu u petak je osudio Pakistanca Asifa Merchanta zbog sudjelovanja u planu da organizira atentat na Trumpa. Uhićen je u srpnju 2024., a rekao je da su ga za tu namjenu regrutirale iranske vlasti.

Postavlja se pitanje što bi se dogodilo da Iran ili neka druga država doista organizira i uspješno provede atentat na američkog predsjednika, u ovom slučaju Trumpa. Trump je sam prije godinu dana, nakon što se vratio u Bijelu kuću, rekao do čega bi to dovelo. U veljači 2025. američki čelnik najavio je da bi, u slučaju da ga Iran ubije, ta zemlja bila "izbrisana s lica zemlje".

– Bilo bi grozno za njih da to učine. Kad bi to učinili, bili bi izbrisani s lica zemlje. To bi bio kraj. Ne bi ništa ostalo – rekao je Trump prošle godine. I dok trenutačne procedure u slučaju napada na američkog predsjednika nisu potpuno jasne, prije 15-ak godina javnosti su otkriveni dokumenti koji su govorili da je Washington u hladnom ratu imao vrlo oštru politiku koja bi uslijedila u slučaju da neka strana zemlja ubije američkog predsjednika.

Naime, SAD je imao jasno razrađene smjernice da bi Washington lansirao "automatski i potpuni nuklearni napad" na Kinu i Sovjetski Savez u slučaju da predsjednik bude ubijen u napadu. Taj je plan na snazi bio do 1968., kada ga je revidirao tadašnji američki čelnik Lyndon B. Johnson. Do 1968. godine američka je vlada, govore stručnjaci, imala odobren plan o lansiranju potpunog nuklearnog protunapada čak i da je onaj prvotni napad na američkog predsjednika bio izvršen konvencionalnim oružjem, da je bio rezultat nesreće, pa čak i bez obzira na to je li ijedan od ova dva komunistička diva, Kine ili SSSR-a, stajao iza tog napada.

Amerika je samo od početka ove godine provela otmicu i uhićenje predsjednika Venezuele Nicolása Madura, a zatim je s Izraelom pokrenula napade na Iran u kojima je ubijen iranski vođa Khamenei.•