Branko Franceschi: 'Kunsthaus Dahlem izgrađen je u vrijeme nacizma, a izvorno je bio rezidencija omiljenog Hitlerovog kipara'

Nacionalni muzej moderne umjetnosti (NMMU) otvara 19. ožujka u Berlinu izložbu "When Politics Strategized Aesthetics", s djelima iz svoje zbirke nastalima od 1945. do 1960. godine koja pokazuju kako sudar politike i estetske evolucije može rezultirati važnim umjetničkim ostvarenjima.

Branko Franceschi, ravnatelj NMMU, autor koncepcije i kustos izložbe, rekao je kako je Kunsthaus Dahlem, gdje će se održati izložba, izgrađen u vrijeme nacizma, nalazi se u jednom od najljepših rezidencijalnih dijelova Berlina, a izvorno je bio rezidencija omiljenog Hitlerovog kipara Arna Brekera. Nakon rata postaje prostor za gostujuće međunarodne kipare, a od 2015. se koncentrira na teme nakon Drugog svjetskog rata, čemu odgovara i izložba NMMU-a pokazujući značajnu promjenu estetike u umjetnosti, potpomognutu i političkom promjenom.

Franceschi kaže da je ravnateljicu Kunstahusa to zainteresiralo, naročito zbog toga što se postavlja u Berlinu gdje još postoji publika koja se sjeća podijeljenog grada i koja je živjela u DDR-u i koji znaju kakva je bila situacija te da je ono što je bilo kod nas njima bilo nezamislivo. Najavio je da će se predstaviti umjetnine iz fundusa iz perioda promjene estetske paradigme kada se dominantna struja socijalizma zbog raskida sa Sovjetskim savezom počela okretati prema zapadnim demokracijama, te u sferi vizualnih umjetnosti otvarati prema tendencijama apstraktne umjetnosti.

"U zbirci imamo odličan izbor radova tako da je izložba koncentrirana oko Augustinčićeve skulpture maršala Tita, iza njegovih leđa bit će postavljene skulpture nastale u duhu socrealizma koje će dočarati ono što je do 1948. bila službena estetika, veličanje svih tema vezanih uz partizansku borbu i izgradnju", rekao je, dodavši da će se prikazati i djela nastala nakon 1948..

Po njegovim riječima, veliki pomaci u estetici događali su se u specifičnoj situaciji i dramatičnim povijesnim okolnostima - u neposrednom poraću Komunistička partija je brutalno uklanjala svoje protivnike, a nakon raskida s Informbiroom radi čistku vlastitih redova i osniva logore za preodgoj. Kako je objasnio - u to vrijeme trebalo je prikazati Jugoslaviju u svijetu kao drugačiju socijalističku zemlju pa se, među ostalim, već 1953. u Zagrebu postavlja izložba Exata kao prva apstraktna u Istočnom bloku, uskoro Murtić s "Doživljajem Amerike" ima uspješnu turu po Jugoslaviji, a Tito posjećuje London kao prvi socijalistički državni predstavnik na tlu Velike Britanije.

Među umjetnicima čiji će se rad predstaviti na izložbi su Antun Augustinčić, Vojin Bakić, Marijan Detoni, Dušan Džamonja, Ivo Gattin, Ivan Jeger, Ksenija Kantoci, Julije Knifer, Slavko Kopač, Vladimir Kristl, Ferdinand Kulmer, Milena Lah, Aurelije Lukežić, Valerije Michieli, Edo Murtić, Ivan Paleka, Šime Perić, Ivan Picelj, Vanja Radauš, Božidar Rašica, Ivan Sabolić, Aleksandar Srnec, Marino Tartaglia i Josip Vaništa.

Marta Radman, kustosica NMMU i izložbe, rekla je kako će se u didaktičkom segmentu izložbe njemačkoj publici predstaviti međunarodni domet jugoslavenskih paviljona, što su organizirali u suradnji sa zagrebačkim Muzejem suvremene umjetnosti.



Izložba se organizira kao dio programa NMMU u gostima, u sklopu kojega je dosad postavljeno 20 izložbi diljem Hrvatske, a do kraja godine planira ih se još osam. Moći će se razgledati od 20. ožujka do 22. lipnja.