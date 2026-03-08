'Odrasla sam u dubrovačkim zidinama u dvorcu s 12 soba, a danas je to grad bez ljudi koji guše stolovi i kineski suveniri'

Glumica Perica Martinović pripada onoj rijetkoj vrsti kazališnih umjetnica čija je biografija gotovo nerazdvojiva od samog teatra. Odrasla je u Dubrovniku, u kući punoj kazališnih priča, glumaca i uspomena, gdje je pozornica bila gotovo prirodni produžetak svakodnevice. Još kao dijete opila ju je magija scene u Kazalištu Marina Držića, a od tada do danas ostala je vjerna jednom jednostavnom, ali zahtjevnom načelu koje joj je usadio otac: u ovom poslu treba trajati. Desetljeća kazališta, filma i televizije potvrdila su upravo tu vrstu umjetničke postojanosti. U životnom intervjuu govori o djetinjstvu unutar dubrovačkih zidina, zlatnim godinama teatra i dugom životu provedenom pod svjetlima pozornice.