Rusko fleksanje “meke moći” ili kultura i umjetnost kao oružja hibridnog ratovanja

Nakon početka agresije na Ukrajinu, sankcije koje je svijet nametnuo Rusiji sezale su dalje od ekonomskih. Rusija je, među ostalim, izbačena i s natjecanja za pjesmu Eurovizije te brojnih sportskih natjecanja, uključujući i nedavne Zimske olimpijske igre u Italiji. Naširoko i nadugačko pričalo se tih dana početkom 2022. godine o moralnoj upitnosti ugošćavanja ruskih umjetnika i postavljanja djela ruskih autora, a orkestri diljem svijeta odbijali su izvoditi, primjerice, Rahmanjinova i Čajkovskog. Vodile su se rasprave o mogućnosti ili nužnosti odvajanja djela od autora, a na sve je to reagirao i sam Vladimir Putin, optuživši Zapad da “pokušava otkazati Rusiju kao što je otkazao J. K. Rowling”. Međutim, činilo se da, kao i obično kada je u pitanju kultura, na kraju dana nitko to nije shvaćao pretjerano ozbiljno, a Čajkovski je uglavnom nastavio odjekivati koncertnim dvoranama.