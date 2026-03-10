Naši Portali
piše tia špero

Rusko fleksanje “meke moći” ili kultura i umjetnost kao oružja hibridnog ratovanja

Autor
Tia Špero
10.03.2026.
u 08:45

Nakon što su Rusi propustili dva Bijenala, odlučili su se ove godine u Veneciju vratiti na velika vrata, projektom “Stablo je ukorijenjeno u nebu” koji, prema riječima organizatora, slavi vječnost kulture nad prolaznošću politike

Nakon početka agresije na Ukrajinu, sankcije koje je svijet nametnuo Rusiji sezale su dalje od ekonomskih. Rusija je, među ostalim, izbačena i s natjecanja za pjesmu Eurovizije te brojnih sportskih natjecanja, uključujući i nedavne Zimske olimpijske igre u Italiji. Naširoko i nadugačko pričalo se tih dana početkom 2022. godine o moralnoj upitnosti ugošćavanja ruskih umjetnika i postavljanja djela ruskih autora, a orkestri diljem svijeta odbijali su izvoditi, primjerice, Rahmanjinova i Čajkovskog. Vodile su se rasprave o mogućnosti ili nužnosti odvajanja djela od autora, a na sve je to reagirao i sam Vladimir Putin, optuživši Zapad da “pokušava otkazati Rusiju kao što je otkazao J. K. Rowling”. Međutim, činilo se da, kao i obično kada je u pitanju kultura, na kraju dana nitko to nije shvaćao pretjerano ozbiljno, a Čajkovski je uglavnom nastavio odjekivati koncertnim dvoranama.

Ključne riječi
umjetnost Venecijanski bijenale bijenale u Veneciji Pussy Riot kultura

