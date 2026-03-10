Kompleksni, zgusnuti i humorni svjetovi Snježane Ban: Novom izložbom umjetnica odaje počast Duchampu, Kožariću, Petriću…

Otvorenje izložbe "Zemlja – zrak" autorice Snježane Ban održat će se u petak, 13. ožujka u Galeriji SC u 19 sati. Izložba je otvorena do 28. ožujka, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Prema Rječniku simbola, zemlja je "oprečna nebu kao nedjelatno počelo (…) kao ženski aspekt prema muškom (…) kao tama svjetlosti (…) kao gustoća, taloženje i kondenzacija. (…) ona je žena i majka (Velika majka) (…) Ona je djevica koju razdire ralo ili plug, koju oplođuju kiša ili krv – sjeme neba. Posvuda je zemlja maternica u kojoj se začinju vrela, minerali, kovine. (…) Zrak je jedna od četiri pratvari, (…) Zrak je kao i vatra djelatna i muška tvar (…) zrak simbolično se povezuje s vjetrom i dahom. Prikazuje suptilni svijet, prostor između neba i zemlje, onaj svijet širenja što ga, (…) ispunja dah (qi), a prijeko je potreban za opstanak bića."

Neovisno o navedenim simbolskim definicijama koje je, kao i svako živo biće, u svome postanju determiniraju, Snježana Ban stvara vlastito opredmećenje zemlje i zraka. Uzdiže pritom osobni umjetnički jezik na razinu stila isprepletenog visokim i niskim u umjetnosti, podjednako vizualnim i konceptualnim, uvijek u suvislosti slike kao otvorenog medija u duhu s post-post-postmodernim vremenom u širokom rasponu. Od pop-arta do neoavangardi, ali i modernih te klasičnih citata u kontekstu vlastite kompleksne vizualizacije, Snježana ostvaruje nečiste, hibridne slike i skulpture, što je svjedočanstvo autoričine umjetničke imaginacije, intencije i invencije. Umjetnica podrazumijeva teoriju citatnosti kontekstualizirajući vlastiti izričaj.

Umjetnica Snježana Ban Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prepričavajući Luisa Buñuela – za kojeg je i trenutak sumnje dovoljan, što je činjenica koja je izložbom konstantno provedena od polaritetnoga naziva (zemlja – zrak) do vlastita izričaja koji od odabrane umjetnosti, (neo)popartističkih slika koje aluzivno propituju pojam fragilnosti i sumnje, preko projektila zemlja-zrak do potencijalne globalne ugroze koja prijeti krajem svijeta, krajem svega što znamo i ne znamo – autorica sve to analizira i usredotočuje. Snježanini svjetovi umjetnosti kompleksni su, zgusnuti, ali i humorni. Asocijativnim vizualnim sklopovima vezanim uz umjetničko baštinstvo parafrazira i odaje posvetu Duchampu, Kleinu, Hockneyu, Kožariću, Petriću… od praznine prostora do obilatosti. Sve je tu razložno ispremiješano. Visoko i nisko u umjetnosti, citat i njegova revalorizacija, nasljeđe i valorizacija nasljeđa, saturiranje, zasićenje i konglomerat svega toga koji izrasta prema novom i originalnome propitivanju, novome humoru, smijehu i sumnji pretočenima u novi imago (slika, lik, oblik) unatoč utemeljenju originalnom vizualizacijom. Skulpturama pak Snježana Ban ostvaruje nešto posve eterično: prazninu i zrak. Više od toga bilo bi previše i neumjereno. Ovom izložbom Snježana Ban pronašla je novi trag i autorski pečat. (predgovor, Željko Marciuš)

Dubravka Oraić Tolić u knjizi Teorija citatnosti tvrdi da u razdoblju postmoderne i postmodernizma dominira ilustrativna citatnost, odnosno muzejska i arhivarska citatnost, koja jača kulturni kanon. Postmodernistički umjetnici "(…) stavljaju se u podređen položaj, doslovce prepisuju i preslikavaju tekstove vlastite tradicije i suvremene kulture kako bi pokazali da tradicija i kultura postoje, da se ne smiju zaboraviti, nego da se moraju svim sredstvima, pa i jednostavnim neprerađenim citatima, čuvati od uništenja", navela je Anica Bilić u radu "Zašto su mali pisci prešućivani u hrvatskoj književnoj historiografiji", a ta simptomatična tvrdnja primjenjiva je, naravno, i na post- post-postmodernu likovnost Snježane Ban.

Foto: Studentski centar/Kultura SC

Snježana Ban (Zagreb, 1980.) diplomirala je 2007. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te 2008. godine na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer modni dizajn. Izložbom "Umjetnik sam, dakle sumnjam" i disertacijom "Sumnja kao kreativni potencijal u suvremenom slikarstvu" doktorirala je 2019. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ante Rašića i dr. sc. Blaženke Perice. Zaposlena je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je izlagala na deset samostalnih izložbi te većem broju skupnih i tematskih izložbi u zemlji i inozemstvu. S Teom Hatadi i Antom Rašićem priredila je tematsku skupnu izložbu i katalog "Retroperspektiva: Ova bi djela mogla biti… u Galeriji Prsten i PM, HDLU u Zagrebu" (2016.). Autorica je koncepcije skupne izložbe te knjige – kataloga pod nazivom "Umjetnost je sumnja", održane u tri dijela tijekom 2020. godine u izložbenom prostoru Lexart skladište u Zagrebu. Nagrađena je Velikom nagradom 28. salona mladih (2006.) i 2. nagradom Erste fragmenti 3 (2006.).