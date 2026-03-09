Naši Portali
prije isteka mandata

Matija Ferlin odlazi s mjesta umjetničkog ravnatelja INK: 'Razlog moje odluke osobne je prirode'

Pula: Najavljena 12. Kazališna zima u Istri
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 12:26

Matija Ferlin je na funkciju umjetničkog voditelja Istarskog narodnog kazališta stupio 1. srpnja 2023. godine, s mandatnim razdobljem do kraja 2026. godine

Višestruko nagrađivani plesni koreograf, scenski izvođač i redatelj te dosadašnji umjetnički ravnatelj Istarskog narodnog kazališta Matija Ferlin povlači se s dužnosti, objavio je u ponedjeljak na svojim društvenim mrežama, dodavši kako je razlog te odluke "osobne prirode".

"Od 06. ožujka 2026. odlučio sam privesti kraju svoj mandat umjetničkog ravnatelja Istarskog narodnog kazališta prije njegova isteka. Razlog moje odluke osobne je prirode i dolazi nakon razdoblja intenzivnog rada, preispitivanja i dubokog promišljanja, ali i s iskrenim osjećajem ispunjenosti i zahvalnosti prema svima s kojima sam surađivao i dijelio ovaj zahtjevan, ali iznimno vrijedan put", naveo je Ferlin u svojoj objavi.

Izrazio je zahvalnost što je bio u prilici stvarati, dijeliti i učiti zajedno s publikom, umjetnicima, suradnicima i svim djelatnicima kazališta koji svojim radom čine ovaj prostor živim, kreativnim, kritičkim i smislenim.

"Sezona koja je pred vama ostaje posvećena miru, kao univerzalnoj potrebi i vrijednosti koja nas sve povezuje. Nadam se da će upravo ta sezona, kroz umjetnost i zajedništvo, nastaviti širiti ideju razumijevanja i dijaloga, onoga čemu kazalište, u svojoj biti, uvijek teži", poručio je Ferlin.

On je na funkciju umjetničkog voditelja stupio 1. srpnja 2023. godine, s mandatnim razdobljem do kraja 2026. godine. 

Ključne riječi
kultura kazalište mandat Istarsko narodno kazalište koreograf redatelj matija ferlin

