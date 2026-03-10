Šestero mrtvih u Švicarskoj: Muškarac se zapalio u autobusu?

U utorak navečer u švicarskoj općini Kerzers došlo je do teške nesreće kada je autobus potpuno izgorio, pri čemu je život izgubilo šest osoba, a pet je ozlijeđeno, priopćila je policija. Mediji javljaju da službenih potvrda još nema za tvrdnje kako je osumnjičeni polio sebe i druge benzinom. Kantonalna policija Freiburg objavila je identitete ozlijeđenih, dok se identitet preminulih još utvrđuje.

Švicarski radio SRF prenosi da uzrok požara policija zasad ne može sa sigurnošću utvrditi, no prema prvim informacijama u incident je bila uključena jedna osoba. Trenutačno se pretpostavlja da je riječ o „namjernom činu“. Policija je za izjavila: „Imamo informaciju da je jedna osoba izazvala požar.“ Detalji samog tijeka događaja još nisu poznati.

Među pet ozlijeđenih troje je u kritičnom stanju, uključujući i jednog dobrovoljnog pomagača. Autobus, poznat u Švicarskoj kao Postauto, koji prevozi putnike i poštu u nekim regijama, planuo je oko 18:25 sati u središtu Kerzersa i u potpunosti izgorio. Snimke i očevidci potvrđuju događaj, a plamenovi su se vidjeli nekoliko metara u zrak.

Svjedoci tvrde da je muškarac u autobusu polio sebe benzinom i zapalio se. „Prosuo je benzin i zapalio se“, navodi jedan od svjedoka. Policija ovu informaciju zasad nije potvrdila, no planira održati večernju konferenciju. Više osoba smrtno je stradalo, a nekoliko je ozlijeđeno. U tijeku je velika akcija spašavanja, a helikopter hitne pomoći prevezao je jednu osobu u Sveučilišnu bolnicu u Zürichu, prenosi radio SRF.