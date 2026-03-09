FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina. Pomirila se s odlaskom, no ono što je rekla o roditeljima slama srce

Uskoro se bliži 16. godišnjica smrti otkad nas je napustila naša predivna i uspješna mlada voditeljica, Iva Bagić. Naime, u 25.godini života iza je izgubila borbu s tumorom mozga.
Foto: Jurica Galoic/24sata
Bila je poznata po svom zaraznom osmijehu i veseloj naravi, a u srcima mnogih ostavila je neizbrisiv trag. Uz televizijsku karijeru, ova talentirana djevojka studirala je i pravo, pokazujući izvanrednu snagu i odlučnost.
Foto: lukunize
Nakon dijagnoze zloćudnog tumora u 19. godini, Iva je prošla kroz četiri operacije i brojne kemoterapije tijekom posljednjih pet godina života. Nakon inicijalnih tretmana, njezino zdravstveno stanje pokazalo je znakove poboljšanja, pružajući nadu u oporavak.
Foto: lukunize
No 2008. liječnici su ustanovili da se stanje pogoršalo pa su je liječili eksperimentalnom terapijom u Švicarskoj. Liječenje je bilo vrlo skupo pa su njezini kolege i prijatelji organizirali humanitarnu akciju kako bi joj financijski pomogli.
Foto: lukunize
Prvi put nakon što je zbog liječenja izgubila kosu, ekskluzivno je na naslovnici časopisa Story otkrila svoj novi imidž. Tada 21-godišnja voditeljica "Vremenske prognoze" i "Salta" na RTL televiziji otkrila je da je snagom duha uspjela nadjačati opaki tumor na mozgu, ali nažalost, četiri godine nakon tog intervjua je preminula.
Foto: lukunize
Lijepa Iva tada je u velikom intervjuu otkrila zašto je odlučila obrijati glavu te kako se bori s teškom bolešću. – Trebala sam hitno podšišati kosu, a problem je bio u tome što mi, ako je podšišam, jedan dio opet ostaje ćelav. Tako da su mi u salonu Glamour predložili da se ošišam na ćelavo i pristala sam. U svemu tome dobro je što su mi na RTL-u dopustili da posljednjih nekoliko emisija snimam s maramama. Svojim ćelavim izgledom oduševljena sam zato što sam to oduvijek htjela – ispričala je Iva Bagić.
Foto: lukunize
– Izgurat ću ja to, kao i do sada. U početku mi je bilo jako mučno, povraćala sam, hvatala me nesvjestica i temperatura. Baš loše. Onda sam, zahvaljujući infuzijama medrola, uspjela to nekako prebroditi. A i našla sam lijek koji ublažuje mučnine prilikom kemoterapije – otkrila je tada voditeljica.
Foto: lukunize
Voditeljica se vrlo brzo nakon liječenja vratila na posao, a ostala je zapamćena kao uvijek vesela i nasmijana. – Da. Silno sam se željela vratiti na posao i još jednom zahvaljujem gospodinu Mainuschu na ukazanoj prilici. Na poslu doista uživam i svaki dan jedva čekam da idem raditi – dodala je.
Foto: lukunize
Iva je, osim što je bila veliki borac, bila i veoma skromna, a jedna njezina izjava posebno se pamti i danas: – Nikad neću postati zvijezda jer one su, ipak, samo na nebu – kazala je iskreno.
Foto: lukunize
Voditeljica koju ćemo zauvijek pamtiti kao veselu, pozitivnog duha, lijepu i ženu pred kojom je bio baš cijeli svijet – preminula je 6. svibnja 2010. godine. Tada se i RTL televizija oprostila od nje.
Foto: lukunize
"U žalosti smo primili vijest o smrti Ive Bagić. Mi, njezini prijatelji i kolege, Ivu ćemo zauvijek pamtiti po vedrini koju je unosila u naše živote. Njezina hrabrost treba svima ostati uzor. Iako je otišla, Iva je uspjela pobijediti u našim srcima. RTL Televizija izražava duboku sućut obitelji Bagić", glasila je njihova službena izjava. Unatoč teškoj bolesti, Iva je svojim optimističnim stavom zapanjila mnoge, a osmijeh na njezinu licu nikada nije izostajao.
Foto: lukunize
Bivša novinarka Antonija Mandić se tada za časopis Story prisjetila najljepših trenutaka s Ivom, a opisala ju je kao hiperaktivnu i veselu osobu.
Foto: lukunize
- Uvijek bi me iznenadila kad bi nazvala iz bolnice jer bi zvučala kao najzdravija osoba na svijetu - kazala je tada Antonija.
Foto: lukunize
Dodala je kako je Iva pred sam kraj života bila spremna na svoj odlazak. - Kad sam prije nekoliko mjeseci bila kod Ive u bolnici, naša zajednička prijateljica pitala ju je je li spremna na to da bi mogla umrijeti, a Iva je odgovorila: "Ja jesam, ali moji roditelji nisu". - Čak je i nama rekla da je tijekom bolesti prihvatila to stanje i da je na kraju čeka nešto bolje  - otkrila je Antonija Mandić.
Foto: lukunize
Foto: lukunize
Foto: lukunize
Foto: lukunize
Foto: boris scitar
Foto: boris scitar
Foto: boris scitar
Foto: boris scitar
Foto: boris scitar
Foto: boris scitar
Foto: lukunic marko
Foto: kraljigo
Foto: kraljigo
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: anicrobe
Foto: miletito
Foto: miletito
Foto: midzorsl
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
