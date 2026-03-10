Naši Portali
USRED NAPETOSTI

FOTO NATO poslao 25.000 vojnika na sjever Finske, evo što rade

Autor
Lorena Posavec
10.03.2026.
u 21:29

U četvrtak će vojska provesti scenarij koji testira sposobnost bolnica u sjevernoj Norveškoj da zbrinu velik broj žrtava

NATO je u ponedjeljak započeo svoje vojne vježbe na Arktiku, ovoga puta s većim naglaskom na ulogu civila u podršci vojsci, u vrijeme pojačanih napetosti zbog nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Greenland od druge članice NATO-a, Danske. Vježbe pod nazivom Cold Response usmjerene su na obranu saveza na europskom Arktiku, gdje članice NATO-a Norveška i Finska dijele granicu s Rusijom, a ove će se godine održavati od 9. do 19. ožujka. Vježba je sada postala dio misije Arctic Sentry, pokrenute kako bi se ojačala prisutnost NATO-a u polarnoj regiji i ublažile napetosti s Trumpom oko Grenlanda, prenosi Reuters.

Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države trebaju Grenland kako bi se suprotstavile prijetnjama ruskih i kineskih interesa na Arktiku te da Danska ne može osigurati njegovu sigurnost. Vlade Danske i Grenlanda poručuju da otok nije na prodaju. Ove godine u vježbi Cold Response sudjelovat će oko 25.000 vojnika iz približno 14 država, uključujući SAD i Dansku, uglavnom na području sjeverne Norveške i Finske. Očekuje se da će SAD imati oko 4.000 vojnika. Uoči vježbe, američka vojska povukla je jednu eskadrilu borbenih zrakoplova F-35 iz vježbe, no nije željela reći je li rat na Bliskom istoku imao ulogu u toj odluci.

"Američka vojska djeluje globalno i nije neobično da se snage dinamično preraspoređuju ili preusmjeravaju iz različitih razloga", rekao je glasnogovornik američkih marinaca u Europi za Reuters. Norveška je 2026. proglasila godinom "potpune obrane", što naglašava jačanje spremnosti civila, poduzeća i javnih institucija za suočavanje s ratom i drugim katastrofama što je najnoviji potez nordijske države za jačanje civilne pripravnosti. "Želimo da naša vojska radi svoj posao obrane zemlje. Da bi to mogla, u potpunosti ovisimo o tome da većina društva funkcionira normalno", rekao je za Reuters Lars Lervik, general-bojnik i zapovjednik norveške kopnene vojske.

"Ovo je također prilika da se uvježba gdje civili mogu izravno podržati vojne napore, primjerice kada zdravstveni sustav mora liječiti veći broj ranjenih vojnika, norveških ili iz savezničkih snaga, nego što je uobičajeno". U četvrtak će vojska provesti scenarij koji testira sposobnost bolnica u sjevernoj Norveškoj da zbrinu velik broj žrtava koje se transportiraju s zamišljene bojišnice u Finskoj.

Prvi ročnici stigli na vojnu obuku, otac jednog: 'Ponosan sam na njegovu odluku'
Ključne riječi
vojne vježbe Finska NATO

