Rusija opet povećala broj vojnika - redovna vojska sada sada ih ima 2,4 milijuna

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je novu uredbu kojom se ruska redovna vojska proširuje na gotovo 2,4 milijuna pripadnika, prema ruskoj web stranici s pravnim aktima. Ovo nije prvi put da Rusija proširuje svoju vojsku od početka potpune invazije na Ukrajinu, a Putin je sličan dekret zadnji puta potpisao u rujnu 2024. Ruska redovna vojska narasla je sada na 2.391.770 pripadnika. Od toga će 1.502.640 služiti kao aktivne trupe - 2.640 više nego prije.



Ravnoteža ljudstva ostaje rusima strateški važna dok Kremlj pokušava održati rat bez pune mobilizacije. Moskva se i dalje oslanja na ugovorno regrutiranje i financijske nagrade kako bi izbjegla političke reakcije koje su uslijedile nakon novačenja 2022. godine. Prema uredbi izdanoj u rujnu 2024., redovna snaga ruske vojske iznosila je 2.389.130 pripadnika, uključujući 1,5 milijuna aktivnih vojnika. Rusija je također lani prešla sa sezonskog regrutiranja koje se provodilo dva puta godišnje, u proljeće i jesen, na konstantni postupak regrutiranja tijekom cijele godine u 2026..