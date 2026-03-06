Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA UREDBA PUTINA

Rusija opet povećala broj vojnika - redovna vojska sada sada ih ima 2,4 milijuna

Autor
Danijel Prerad
06.03.2026.
u 21:29

Ruska redovna vojska narasla je sada na 2.391.770 pripadnika. Od toga će 1.502.640 služiti kao aktivne trupe. Četvrto je to povećanje vojnog osoblja od otvorene agresije na Ukrajinu 2022.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je novu uredbu kojom se ruska redovna vojska proširuje na gotovo 2,4 milijuna pripadnika, prema ruskoj web stranici s pravnim aktima. Ovo nije prvi put da Rusija proširuje svoju vojsku od početka potpune invazije na Ukrajinu, a Putin je sličan dekret zadnji puta potpisao u rujnu 2024. Ruska redovna vojska narasla je sada na 2.391.770 pripadnika. Od toga će 1.502.640 služiti kao aktivne trupe - 2.640 više nego prije.

Ravnoteža ljudstva ostaje rusima strateški važna dok Kremlj pokušava održati rat bez pune mobilizacije. Moskva se i dalje oslanja na ugovorno regrutiranje i financijske nagrade kako bi izbjegla političke reakcije koje su uslijedile nakon novačenja 2022. godine. Prema uredbi izdanoj u rujnu 2024., redovna snaga ruske vojske iznosila je 2.389.130 pripadnika, uključujući 1,5 milijuna aktivnih vojnika. Rusija je također lani prešla sa sezonskog regrutiranja koje se provodilo dva puta godišnje, u proljeće i jesen, na konstantni postupak regrutiranja tijekom cijele godine u 2026..

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Danco2
Danco2
21:36 06.03.2026.

Dopalo im se valjanje po ukrajinskom blatu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!