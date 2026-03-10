Kraj patnje je stigao! Jupiter kreće direktno i donosi čuda – evo kome se život okreće za 180 stupnjeva
Utorak donosi ključan zaokret na astrološkom nebu koji će mnogima udahnuti novu snagu. Iako je retrogradni Merkur i dalje aktivan, potičući na introspekciju, današnji dan obilježava kraj višemjesečne stagnacije i otvara vrata rastu i ekspanziji.
Ovan: Dan pred vama donosi nešto sporiji tempo, idealan za samostalan rad ili djelovanje iza kulisa. Iako Venera u vašem znaku pojačava vaš šarm, fokus će biti na dubljem promišljanju emocionalnih i financijskih obrazaca. Jupiterov direktan hod vraća vam optimizam i otvara nove mogućnosti, no savjet je da ne žurite. Iskoristite dan za strateško planiranje i istraživanje, a večer provedite u opuštenom druženju s bliskim prijateljima kod kuće.
Bik: Vaš fokus danas je na partnerstvima i suradnji. Mogući su manji tehnički izazovi na poslu, no podrška pouzdanih suradnika bit će ključna za stabilnost. Stari prijatelji mogli bi se ponovno pojaviti u vašem životu, unoseći dašak nostalgije. U razgovorima, pogotovo onima koji se tiču zajedničke imovine ili financija, bit će potrebni strpljenje i smirenost. Praktične prilike za stabilizaciju su pred vama, ali zahtijevaju promišljene i dugoročne odluke.
Blizanci: S Mjesecom u opoziciji, današnji dan od vas zahtijeva prilagodljivost i spremnost na kompromis u odnosima s drugima. Ključ uspjeha leži u pažljivom slušanju i suradnji. Na poslovnom planu, fokusirajte se na detalje, ispravljanje sitnih grešaka i organizaciju. Neočekivana jasnoća u komunikaciji može razriješiti stare nesporazume ako ostanete smireni i analitični. Ne brinite, za dva tjedna uloge će se zamijeniti.
Rak: Jupiter, planet sreće, danas kreće direktno upravo u vašem znaku, što označava početak iznimno povoljnog razdoblja rasta i ekspanzije. Intuicija vam je izoštrena i može vas dovesti do važnih spoznaja, posebno na poslovnom planu. Dan je ispunjen ugodnom i prijateljskom energijom, idealan za druženje i ostavljanje dobrog dojma na važne osobe. Iskoristite priliku za ručak s kolegama ili večernji izlazak s prijateljima.
Lav: Ovo je jedan od romantičnijih dana u mjesecu za vas, ispunjen kreativnom energijom i željom za zabavom. Osjećate se samopouzdanije i sretnije, što je tek uvertira za ono što dolazi sretnim ulaskom Jupitera u vaš znak tijekom ljeta. Dan je povoljan za sportske aktivnosti, igru s djecom i općenito druženje. Ipak, umjesto traženja pažnje, energiju usmjerite na tiho usavršavanje i pripremu za buduće uspjehe.
Djevica: Vaš analitički um danas je posebno oštar, što vam daje prednost u rješavanju složenih problema na poslu. Fokus je na domu i obitelji, no važno je pronaći ravnotežu između privatnih obaveza i partnerskih odnosa. Praktičnost i strpljenje pomoći će vam u rješavanju zaostalih obiteljskih pitanja. Iako dan može djelovati sporo, stabilan napredak je osiguran ako se držite rutine i malih, promišljenih koraka.
Vaga: Snažna potreba za komunikacijom obilježit će vaš dan. Odnosi s partnerima i bliskim prijateljima postaju intenzivniji i emotivniji, a za mnoge Vage ovo je izrazito povoljan dan za romantiku. Na poslu izbjegavajte nepotrebne konflikte i usredotočite se na profesionalizam. Jupiterov direktni hod olakšava pregovore i donosi prilike za suradnju, ali zahtijeva jasan i smiren pristup.
Škorpion: Iako ste u razdoblju koje potiče zabavu, danas su vam misli usmjerene na financije, zaradu i novčane tokove. Povišena emocionalna svjesnost pomaže vam da donesete ispravne odluke. Suradnja s kolegama može vam otvoriti oči za nove načine zarade. Intenzivni osjećaji u odnosima mogu dovesti do dubljeg povezivanja, no ključno je izbjeći sumnjičavost i pretjerane reakcije.
Strijelac: S Mjesecom u vašem znaku, emocije su pojačane, ali istovremeno imate i prednost u odnosu na druge znakove. Ovo je vaš dan za dobru sreću, romantiku i uživanje. Želja za istraživanjem i učenjem je naglašena, stoga je idealno vrijeme da se posvetite novim interesima. Jupiter, vaš vladar, kreće direktno, što vam vraća prepoznatljivi optimizam i otvara vrata za ostvarenje planova. Uživajte u dobrim prilikama.
Jarac: Danas se u vama bore dvije različite energije. Jedan dio vas želi se povući u privatnost i mir vlastitog doma, dok vas drugi potiče na druženje i umrežavanje. Ključ je u pronalaženju ravnoteže. Na poslu se držite provjerenih metoda i discipline. Fokusirana radna energija donosi rezultate ako se krećete korak po korak. Večer je ipak najpovoljnija za mir i odmor daleko od gužve.
Vodenjak: Očekuje vas romantičan dan i večer, ispunjeni ugodnim druženjem sa susjedima, rodbinom i prijateljima. Mentalna oštrina donosi nove ideje, a razgovori o budućim ciljevima i financijama mogu biti vrlo produktivni. Na poslu je moguć pritisak, stoga je važno ostati smiren i strateški razmišljati o dugoročnoj stabilnosti, a ne donositi ishitrene odluke.
Ribe: Danas ste u centru pažnje i ljudi vas primjećuju više nego inače. Budite svjesni da bi neki detalji iz vašeg privatnog života mogli postati javni. Intuicija i duhovna svjesnost su na vrhuncu, što vam može pomoći u donošenju ispravnih odluka, posebno na poslu. Fizička aktivnost pomoći će vam da izbacite višak nakupljene energije. Vjerujte svojim osjećajima, ali ostanite praktični.