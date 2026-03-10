Hoće li Trump iskoristiti otok Kharg - glavnu iransku izvoznu luku nafte, ali ujedno i Ahilovu petu Irana

U intervjuu za britanske novine davne 1988. godine, obećavajući njujorški mogul nekretnina po imenu Donald Trump upitan je o svojim planovima za budućnost. U skladu s formom, imao je mnogo toga za reći, hvaleći se da bi se jednog dana mogao kandidirati za predsjednika i obećavajući da će ponovno osvojiti "poštovanje" prema Americi na svjetskoj sceni. Također je imao oštre riječi za Iransku Islamsku Republiku, koja je već bila zakleti neprijatelj Amerike nakon američke krize s taocima 1979. godine. "Psihološki su nas tukli, prikazivali nas kao budale", rekao je Trump 1988. za The Guardian . "Jedan metak pogođen u jednog od naših ljudi ili brodova, i ja bih napravio sve na otoku Kharg. Ušao bih i uzeo ga."
dnevni horoskop
Kraj patnje je stigao! Jupiter kreće direktno i donosi čuda – evo kome se život okreće za 180 stupnjeva
Neizbrisiv trag
FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina. Pomirila se s odlaskom, no ono što je rekla o roditeljima, slama srce
sezona vjenčanja
Mango ima genijalne haljine za gošće na proljetnim vjenčanjima: Evo koji su naši favoriti
Jednostavnija online kupovina
Kupujete online i želite pouzeće, ali bez gotovine? Kod njih sada možete plaćati karticom pri dostavi diljem Hrvatske
Pomalo
Upravo suprotno.Trump, bojeći se odmazde, zabranio je Izraelu napad na energetska postrojenja u Iranu. To sve govori o ovom ratu. Trumpovi arapski saveznici sve češće koriste riječ izdaja kada govore o odnosima s Amerikom. Prokletstvo prijateljstva s američkim administracijama. Prema izraelskom dužnosniku, američke poruke prenesene su na visokoj političkoj razini zapovjedniku Glavnog stožera IDF-a Eyalu Zamiru. Jednostavno rečeno, Iran je prejak protivnik čak i za američku vojsku, koja se pokazala nesposobnom na Bliskom istoku. Amerika je sada iskreno zabrinuta da bi novi krug izraelskih napada na iransku naftnu industriju mogao uzrokovati odmazdu Irana i još veći porast cijena nafte. Izvor upoznat s detaljima rekao je da Trump napade na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu smatra opcijom "kraja svijeta" rezerviranom samo ako Iran prvo namjerno napadne energetska postrojenja u Zaljevu. Strah je očito velik. „Molim vas, budite oprezni s ciljevima koje birate. Naš je cilj osloboditi iranski narod na način koji neće uništiti njihove šanse za početak novog i boljeg života kada ovaj režim padne. Iransko naftno gospodarstvo bit će ključno za taj pothvat“, napisao je Sen. Lindsey Graham, jedan od najglasnijih republikanskih zagovornika rata protiv X.