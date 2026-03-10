Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAT U IRANU

Hoće li Trump iskoristiti otok Kharg - glavnu iransku izvoznu luku nafte, ali ujedno i Ahilovu petu Irana

Autor
Danijel Prerad
10.03.2026.
u 20:00

Ukoliko bi SAD uspio okupirati Kharg, što se spominje kao opcija, time bi Trump dobio adut u pregovorima sa iranskim režimom bez slanja američkih trupa na iransko kopno

U intervjuu za britanske novine davne 1988. godine, obećavajući njujorški mogul nekretnina po imenu Donald Trump upitan je o svojim planovima za budućnost. U skladu s formom, imao je mnogo toga za reći, hvaleći se da bi se jednog dana mogao kandidirati za predsjednika i obećavajući da će ponovno osvojiti "poštovanje" prema Americi na svjetskoj sceni. Također je imao oštre riječi za Iransku Islamsku Republiku, koja je već bila zakleti neprijatelj Amerike nakon američke krize s taocima 1979. godine. "Psihološki su nas tukli, prikazivali nas kao budale", rekao je Trump 1988. za The Guardian . "Jedan metak pogođen u jednog od naših ljudi ili brodova, i ja bih napravio sve na otoku Kharg. Ušao bih i uzeo ga."

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napad na Iran Rat u Iranu Donald Trump nafta Iran Kharg

Komentara 2

Pogledaj Sve
KI
Kontra indoktriniran
21:27 10.03.2026.

Upravo suprotno.Trump, bojeći se odmazde, zabranio je Izraelu napad na energetska postrojenja u Iranu. To sve govori o ovom ratu. Trumpovi arapski saveznici sve češće koriste riječ izdaja kada govore o odnosima s Amerikom. Prokletstvo prijateljstva s američkim administracijama. Prema izraelskom dužnosniku, američke poruke prenesene su na visokoj političkoj razini zapovjedniku Glavnog stožera IDF-a Eyalu Zamiru. Jednostavno rečeno, Iran je prejak protivnik čak i za američku vojsku, koja se pokazala nesposobnom na Bliskom istoku. Amerika je sada iskreno zabrinuta da bi novi krug izraelskih napada na iransku naftnu industriju mogao uzrokovati odmazdu Irana i još veći porast cijena nafte. Izvor upoznat s detaljima rekao je da Trump napade na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu smatra opcijom "kraja svijeta" rezerviranom samo ako Iran prvo namjerno napadne energetska postrojenja u Zaljevu. Strah je očito velik. „Molim vas, budite oprezni s ciljevima koje birate. Naš je cilj osloboditi iranski narod na način koji neće uništiti njihove šanse za početak novog i boljeg života kada ovaj režim padne. Iransko naftno gospodarstvo bit će ključno za taj pothvat“, napisao je Sen. Lindsey Graham, jedan od najglasnijih republikanskih zagovornika rata protiv X.

EL
elemental
21:24 10.03.2026.

Okupirat će otočić 20 i neš km od Irana? Tko piše ove gluposti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!