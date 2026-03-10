Hoće li Trump iskoristiti otok Kharg - glavnu iransku izvoznu luku nafte, ali ujedno i Ahilovu petu Irana

U intervjuu za britanske novine davne 1988. godine, obećavajući njujorški mogul nekretnina po imenu Donald Trump upitan je o svojim planovima za budućnost. U skladu s formom, imao je mnogo toga za reći, hvaleći se da bi se jednog dana mogao kandidirati za predsjednika i obećavajući da će ponovno osvojiti "poštovanje" prema Americi na svjetskoj sceni. Također je imao oštre riječi za Iransku Islamsku Republiku, koja je već bila zakleti neprijatelj Amerike nakon američke krize s taocima 1979. godine. "Psihološki su nas tukli, prikazivali nas kao budale", rekao je Trump 1988. za The Guardian . "Jedan metak pogođen u jednog od naših ljudi ili brodova, i ja bih napravio sve na otoku Kharg. Ušao bih i uzeo ga."