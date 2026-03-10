'Ona ostavlja filozofa Feliksa, doslovno na cesti. Dosta joj je njegovih laži, vjetropirstva i čašice'

Na Sceni Atrij Gradskog dramskog kazališta Gavella održano je dugo iščekivano predstavljanje prvog romana naše poznate pjesnikinje i prozaistice Dorte Jagić “Kafić Dan” (Naklada Ljevak): slojevite priče o kraju ljubavi, vatrene ženske potrage za slobodom i veličanstvene ode životu, čak i kada život zadaje udarce.

“Pjesnikinja Tajna ostavlja filozofa Feliksa – filmski, na cesti – i ‘prelazi na drugu stranu’. Dosta joj je njegovih laži, vjetropirstva i čašice. Kroz gradiće i aleje sjećanja, strastvena pisma te razgovore s nezaboravnim likovima, Tajna pokušava sastaviti rasute komadiće svog srca i bića.”

Uz Dortu Jagić, autoricu petnaest knjiga poezije, proze, putopisa i eseja – koja je za svoj književni rad nagrađena našim najvažnijim pjesničkim priznanjem “Goranov vijenac” te prestižnom međunarodnom nagradom “The European Poet of Freedom” – o knjizi su govorili književna kritičarka Jadranka Pintarić i urednica Ana Brnardić. Ulomke iz romana “Kafić Dan” čitala je dramska umjetnica i članica ansambla GDK Gavella Natalija Đorđević.

Jadranka Pintarić primijetila je da se i u ovoj knjizi ističe “samosvojan, raskošan jezik” Dorte Jagić te njezina sklonost pomaknutom. Likovi sa stranica “Kafića Dan” – zbog svoje snažne osobnosti ili buntovnog duha – tako čine “fukoovski ‘brod luđaka’”, galeriju pojedinaca najljepših mana i najtragičnijih sudbina. Komentirajući putopisne elemente romana, Pintarić je kazala kako i u njima prepoznaje Dortin autorski potpis te da junakinja Tajna, usprkos prijeđenim kilometrima, nakon prekida ostaje na istom mjestu, zatočena sa samom sobom.

Dorta Jagić označila je roman kao studiju o kraju ljubavi “koja je obećavala više nego ijedna dotad”. "Amor Deliria" – ljubav kao opijat, prve napetosti, razorna ovisnost i bijeg u potrazi za spoznajom: faze su to jednog odnosa kojima autorica pristupa znatiželjno i fenomenološki. Iako, kao što kaže, “ništa na kraju priče ne znaš niti trebaš znati”.

Ana Brnardić navela je kako Dorta Jagić obilato koristi metafore, humor i jezične igre, provodeći svoj prepoznatljivi pjesnički ludizam i pretvarajući rečenice u mikrosvjetove. Ukazala je i na to da “Kafić Dan” neprestano “pruža ruku čitatelju”; primjerice, referiranjem na poznate autore koji su pisali o alkoholizmu.

Ova ugodna večer pokazala je zašto nas kao ljude i umjetnike privlače rubovi svih vrsta – i kako oni mogu dovesti do savršeno bitne književnosti.

Dorta Jagić već više od dva desetljeća piše i objavljuje poeziju, putopise, eseje i prozu. Nagrađivana je uglednim nagradama za književni rad u zemlji i inozemstvu. Izbori iz njezine poezije objavljeni su na petnaest jezika, a pojedine knjige su joj prevedene na slovački, poljski, engleski, francuski i njemački jezik. Objavila je šest knjiga poezije, šest knjiga raznorodnih proznih zapisa i dvije slikovnice za djecu. Dugi niz godina vodi radionice pisanja te prevodi eseje i poeziju s engleskog i njemačkog jezika. Živi i radi u Zagrebu.