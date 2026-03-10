'Kineski Nostradamus' predvidio pobjedu Trumpa i rat s Iranom, sada iznio novo šokantno predviđanje

Kineski profesor Xueqin Jiang posljednjih je dana postao viralan na internetu nakon što su se neke njegove političke prognoze pokazale iznenađujuće bliskima stvarnim događajima. Zbog toga su ga korisnici društvenih mreža prozvali „kineskim Nostradamusom“. Jiang je profesor iz Pekinga koji objavljuje predavanja i analize na internetu kroz projekt predvidljiva povijest (Predictive History), gdje pokušava predvidjeti buduće političke događaje analizirajući povijesne obrasce. U ranijim predavanjima predvidio je povratak Donald Trump u Bijelu kuću te upozorio da bi napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogle prerasti u otvoreni rat.

Kako se kriza na Bliskom istoku produbljuje, mnogi su ponovno počeli gledati njegovo predavanje iz 2024. godine pod nazivom „The Iran Trap“. piše britanski medij Metro. U tom predavanju Jiang je analizirao mogućnost šireg sukoba i scenarij u kojem bi američke i britanske snage, uz podršku saveznika, mogle pokrenuti veliku vojnu operaciju protiv Irana. Profesor svoje analize temelji na proučavanju povijesti, oslanjajući se na ideju kineskog filozofa Confucius: „Proučavaj prošlost ako želiš predvidjeti budućnost.“

Sukob je eskalirao nakon koordiniranog napada koji su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, usmjerenog na iranske nuklearne kapacitete. Iran je potom odgovorio napadima na zemlje Bliskog istoka u kojima se nalaze američke vojne baze. Tijekom napada u Iranu poginuo je i vrhovni vođa države Ali Hosseini Khamenei. Prema navodima članka, Jiang je još 2024. tvrdio da bi drugi Trumpov predsjednički mandat mogao dovesti do izravne invazije na Iran. Smatrao je da bi početna faza vojne operacije mogla izgledati uspješno, ali da bi se američke snage brzo suočile s problemima zbog teškog planinskog terena i dugotrajnog rata. Prema njegovoj analizi, sukob bi vjerojatno bio predstavljen kao pokušaj uništavanja iranskog nuklearnog programa i širenja demokracije u regiji.

U svojim predavanjima Jiang uspoređuje mogući rat s događajem iz antičke povijesti, invazijom Atene na Siciliju 415. godine pr. Kr. tijekom Peloponeskog rata. Tada su atenski zapovjednici pokrenuli ambicioznu vojnu kampanju, ali su podcijenili protivnika, što je na kraju oslabilo Atensko Carstvo. Prema Jiangovoj interpretaciji, Sjedinjene Države bi u sukobu s Iranom mogle upasti u sličnu zamku, slično iskustvu dugotrajnog rata u Vijetnamu tijekom 1960-ih i 1970-ih. Profesor je naveo tri glavna faktora koji bi mogli gurati SAD prema sukobu s Iranom: utjecaj proizraelskog lobija u SAD-u, američka ovisnost o globalnoj hegemoniji i imperijalnoj moći i dugotrajno regionalno rivalstvo između Irana i Saudijske Arabije

Jiang je iznio i jednu konkretnu prognozu: smatra da bi potpuna američka invazija na Iran mogla započeti u ožujku 2027., uz podršku saveznika poput Ujedinjenog Kraljevstva, Australije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Poljske. U intervjuima je također istaknuo da Iran u dugotrajnom ratu ima određene strateške prednosti te tvrdi da američka vojska nije u potpunosti prilagođena vođenju ratova 21. stoljeća. Zbog navodne točnosti nekih njegovih predviđanja, mnogi su ga počeli uspoređivati s poznatim proročkim figurama poput Nostradamus i Baba Vanga, čije se prognoze često ponovno analiziraju kada svjetski događaji podsjećaju na njihove navodne vizije.