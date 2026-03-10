Brak u suvremenom društvu: Ravnopravna zajednica ili ključna poluga patrijarhata

U sklopu ciklusa tribina Književnost čita znanost, znanost čita književnost u Booksi će se 18. ožujka u 19 sati održati razgovor o romanu "Kos kos kupina" gruzijske autorice Tamte Melashvili, objavljenog u sjajnom prijevodu Laure Šakaje s gruzijskog.

U središtu ovog snažnog romana nalazi se Etero, 48-godišnja žena koja je cijeli život svjesno odbijala udati se, uvjerena da bi brak značio gubitak vlastite slobode. U malom gruzijskom selu njezina odluka izaziva podjednako poštovanje i osudu: dok je jedni cijene zbog samostalnosti i snage, drugi je vide kao prijetnju poretku koji počiva na jasno zadanim rodnim ulogama. Kada se u njezin život neočekivano ušulja ljubav, Etero se suočava s pitanjima koja je dugo odgađala: koliko su naši izbori zaista slobodni i koliko su uvijek oblikovani društvenim očekivanjima.

Polazeći od ove književne priče, tribina otvara šire pitanje braka kao društvene institucije. Može li se brak danas, 2026. godine, promatrati kao ravnopravna zajednica ili ga i dalje moramo gledati kao jednu od ključnih poluga patrijarhata? U vremenu sve snažnijih konzervativnih pritisaka, od pokušaja ograničavanja reproduktivnih prava žena do povratka rigidnih rodnih uloga, ponovno se postavlja pitanje može li se brak uopće misliti izvan patrijarhalnog okvira. Ako da, kako?

Razgovor će se dotaknuti i lokalnog konteksta: od ideje braka kao zajednice koja se često idealizira u društvenom diskursu do političkih i društvenih događaja koji su tu instituciju posljednjih desetljeća snažno obilježili, poput referenduma o braku. Posebno ćemo se pitati kako žene danas gledaju na brak, kao na potencijalni prostor ravnopravnosti i intimnosti ili kao na strukturu koja i dalje nosi elemente kontrole i ograničenja, imajući na umu istraživanja o raspodjeli kućanskih poslova i brige za djecu te utjecaju istih na zdravlje žena.

Foto: Booksa

O romanu, ali i o društvenim, političkim i feminističkim dimenzijama ove teme razgovaraju psihologinja Senka Sekulić i aktivistkinja Lana Bobić, a tribinu moderira Monika Herceg.