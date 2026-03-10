Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tribina u booksi

Brak u suvremenom društvu: Ravnopravna zajednica ili ključna poluga patrijarhata

Teologinja i aktivistica Lana Bobić
Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.03.2026.
u 09:15

U sklopu ciklusa tribina Književnost čita znanost, znanost čita književnost u Booksi će se 18. ožujka u 19 sati održati razgovor o romanu "Kos kos kupina" gruzijske autorice Tamte Melashvili. O njemu, ali i o društvenim, političkim i feminističkim dimenzijama teme braka razgovarat će psihologinja Senka Sekulić i aktivistkinja Lana Bobić

U sklopu ciklusa tribina Književnost čita znanost, znanost čita književnost u Booksi će se 18. ožujka u 19 sati održati razgovor o romanu "Kos kos kupina" gruzijske autorice Tamte Melashvili, objavljenog u sjajnom prijevodu Laure Šakaje s gruzijskog.

U središtu ovog snažnog romana nalazi se Etero, 48-godišnja žena koja je cijeli život svjesno odbijala udati se, uvjerena da bi brak značio gubitak vlastite slobode. U malom gruzijskom selu njezina odluka izaziva podjednako poštovanje i osudu: dok je jedni cijene zbog samostalnosti i snage, drugi je vide kao prijetnju poretku koji počiva na jasno zadanim rodnim ulogama. Kada se u njezin život neočekivano ušulja ljubav, Etero se suočava s pitanjima koja je dugo odgađala: koliko su naši izbori zaista slobodni i koliko su uvijek oblikovani društvenim očekivanjima.

Polazeći od ove književne priče, tribina otvara šire pitanje braka kao društvene institucije. Može li se brak danas, 2026. godine, promatrati kao ravnopravna zajednica ili ga i dalje moramo gledati kao jednu od ključnih poluga patrijarhata? U vremenu sve snažnijih konzervativnih pritisaka, od pokušaja ograničavanja reproduktivnih prava žena do povratka rigidnih rodnih uloga, ponovno se postavlja pitanje može li se brak uopće misliti izvan patrijarhalnog okvira. Ako da, kako?

Razgovor će se dotaknuti i lokalnog konteksta: od ideje braka kao zajednice koja se često idealizira u društvenom diskursu do političkih i društvenih događaja koji su tu instituciju posljednjih desetljeća snažno obilježili, poput referenduma o braku. Posebno ćemo se pitati kako žene danas gledaju na brak, kao na potencijalni prostor ravnopravnosti i intimnosti ili kao na strukturu koja i dalje nosi elemente kontrole i ograničenja, imajući na umu istraživanja o raspodjeli kućanskih poslova i brige za djecu te utjecaju istih na zdravlje žena.

Foto: Booksa

O romanu, ali i o društvenim, političkim i feminističkim dimenzijama ove teme razgovaraju psihologinja Senka Sekulić i aktivistkinja Lana Bobić, a tribinu moderira Monika Herceg.

Ključne riječi
Senka Sekulić Monika Herceg Lana Bobić književnost knjige booksa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Stjepan Čuić
na zagrebačkom Krematoriju

Posljednji ispraćaj Stjepana Čuića: 'Književnoj slavi njegovoj ništa ne nedostaje, ali gospodo akademici vašoj on jest nedostajao i nedostajat će'

Od Čuića su se oprostila u ime Društva hrvatskih književnika (DHK) voditeljica tribine DHK Lada Žigo te književni povjesničar Slobodan Prosperov Novak, koji je naglasio kako to što pokojnik kao nepobitni klasik hrvatske književnosti nije bio članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti trebaju čuti oni koji su počinili tu nepravdu koju nikada više nitko neće moći ispraviti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!