Slavna zagrebačka glumica kretala se u visokom društvu i lovila Antu Pavelića

Knjiga odvjetnika Nevena Zelića "Heda Stern: Potraga za srećom", u kojoj obrađuje sudbinu zagrebačke židovske obitelji prije, tijekom i poslije Drugoga svjetskog rata, predstavljena je u četvrtak navečer u Almeria centru u Zagrebu.

O knjizi su govorili povjesničar Jure Krišto, judaistica Michal Brandl, recenzent Daniel Rafaelić, unuk Hede Stern Alexander S. Niven, urednica Andrea Feldman i autor Neven Zelić.

Krišto je podsjetio da je dobio izvornu arhivsku građu iz američkih arhiva kako je američka vojna obavještajna služba poslije završetka Drugoga svjetskog rata pokušavala saznati gdje se u Italiji krije poglavnik Ante Pavelić.

U tome je sudjelovala i zagrepčanka Heda Štern, rekao je i dodao da je na temelju te građe napisao članak koji je provokativno naslovio "Zagrebačka Židovka u lovu na Pavelića".

Hedu sam mogao slijediti, naglasio je, samo do 18. travnja 1947. do odlaska u London kako bi pripremila svoj odlazak u Ameriku.

Neven Zelić je pronašao mnogo toga o Hedi i bez njega bi mnogo toga ostalo neosvijetljeno, dodao je.

Danas, kazao je, znamo da je Heda bila poznata glumica i kretala se u visokom društvu, a uz pomoć "svojih ustaša" umicala nadzoru i smrtnim opasnostima Gestapa te da je uspješno sa svojom kćerkom bila prebačena u Italiju.

Smatra kako je Zelić unio više svjetla u razdoblje hrvatske povijesti koje je "vapilo" za ozbiljnim i objektivnim znanstvenicima.

Michal Brandl je istaknula da je životna priča Hede Stern dostojna filmske uspješnice. U knjizi je iz povijesnoga zaborava izronila cijela plejada aktera i likova koji su oblikovali i utjecali na tijek hrvatske povijesti.

Kako je napomenula, ti su podatci i dokumenti malo poznati o hrvatskom društvu 19. i 20. stoljeća, a pridonose poznavanju političke povijesti, povijesti hrvatskoga poduzetništva, kinematografije i općenito gospodarstva.

Dokumenti predstavljaju i fragmente za povijest jedne židovske obitelji u Europi tijekom 20. stoljeća, rekla je i dodala da knjiga obiluje nizom novih činjenica i njihovih interpretacija.

Ocijenila je da je Heda Stern preživjela holokaust i Drugi svjetski rat "u maniri filmske priče" uz pomoć mnogih prijatelja na neočekivanim mjestima..

Po riječima Daniela Rafaelića, Hedin filmski dio života je samo gotovo njezin periferni dio. To kako je ova knjiga istražena može posramiti 80 posto ljudi koji se nazivaju povjesničarima u Hrvatskoj, ustvrdio je Rafaelić i dodao da je autor pokazao da je sve ipak dostupno ako se čovjek potrudi.

Knjigu "Heda Stern: Potraga za srećom" objavila je nakladna kuća FELDMAN & C.

Neven Zelić je zagrebački odvjetnik. Bio je predstojnik Ureda bivšeg premijera Tihomira Oreškovića.