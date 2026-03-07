Naši Portali
U Varaždinu samo pozitiva

Počeo Tjedan smijeha Kerekesh Teatra koji je sa 103 predstave prerastao u najveći europski kazališni festival

Hit Teatar
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 14:26

Festival je otvoren predstavom 'Mamini sinovi' Hit Teatra, trajat će do 15. ožujka, a donosi rekordne 103 predstave koje će, uz Varaždin, biti igrane u gradovima i općinama 11 hrvatskih županija

Predstavom 'Mamini sinovi' Hit Teatra, u petak je u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu otvoren 17. Tjedan smijeha u organizaciji Kerekesh Teatra, trajat će do 15. ožujka, a donosi rekordne 103 predstave koje će, uz Varaždin, biti igrane u gradovima i općinama 11 hrvatskih županija.

Kako je rekao umjetnički voditelj festivala Jan Kerekeš, iz Kerekesh Teatra su ponosni na činjenicu da se Tjedan smijeha od ove godine može nazvati i najvećim europskim kazališnim festivalom.

„Uspjeli smo malo ojačati i program za djecu, tako da smo čak stavili svaki vikend po dvije predstave, prije je bila jedna predstava, i izvodit će se dječje predstave i u drugim gradovima u županiji”, istaknuo je Kerekeš.

Kao i svake godine, posebno uzbuđenje donosi dodjela nagrade 'Najjači smehek' koja će pripasti predstavi s najviše reakcija publike tijekom festivala.

Natjecateljski dio odvija se i na 10. izložbi karikaturista koja ove godine nosi naziv 'Smijem se smijati'. Izložba je posvećena prerano preminulom Damiru Novaku, najnagrađivanijem karikaturistu na izložbama u Varaždinu koje su se održavale u okviru Tjedna smijeha. Kako je naglasio Kerekeš, nagradni fond, namijenjen najboljim autorima, bit će po završetku festivala doniran obitelji Damira Novaka.

Festival će završiti jubilarnom 50. izvedbom predstave 'Penzići luduju', najnovijom komedijom u režiji Kerekesh Teatra.

Kerekesh Teatar Jan Kerekeš Mamini sinovi Hit Teatar

