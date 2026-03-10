Naši Portali
ON MJESECIMA NA SLOBODI

Turski sud potvrdio 30 godina zatvora kapetanu Bekavcu

storyeditor/2025-08-09/bekavac_3.jpeg
Privatni arhiv
Autori: Slavica Vuković, Večernji.hr
10.03.2026.
u 16:11

Sud je odluku donio omjerom glasova tri prema dva, javlja britanski specijalizirani pomorski portal Seatrade Maritime News. Brat hrvatskog kapetana kaže da nikakvu službenu informaciju nisu dobili te da su o svemu doznali iz medija

Turski Vrhovni sud potvrdio je kazne od 30 godina zatvora hrvatskom kapetanu Marku Bekavcu i prvom časniku Aliju Albokhariju. Ipak, između dvojice osuđenih postoji velika razlika, Bekavac je već na slobodi i nalazi se u Hrvatskoj, dok Albokhari i dalje služi kaznu u turskom zatvoru. Prema pisanju britanskog specijaliziranog pomorskog portala Seatrade Maritime News, odluka je donesena tijesnom većinom glasova sudaca, tri prema dva.

Unatoč potvrdi presude, slučaj i dalje otvara brojna pitanja. Kako piše Jug.info, turske vlasti kapetana Bekavca nisu pustile na slobodu na temelju sudske odluke. On je iz zatvora pušten još u kolovozu prošle godine, i to tijekom noći, bez službenih otpusnih dokumenata i bez putovnice.

Komentar potvrde osuđujuće presude kapetanu Bekavcu tražili smo od Nevene Melvana iz Sindikata pomoraca Hrvatske.- Nemam nikakve informacije, osim ovoga što je objavio britanski pomorski portal. Misija Sindikata pomoraca je završena u onom trenutku kada je kapetan Bekavac došao kući. Ja nisam pravnik da bih mogao komentirati kako je moguće da su ga pustili, a nakon toga potvrdili osuđujuću presudu. To bi bilo vrlo neozbiljno - kaže Melvan koji ne očekuje da će Turska tražiti njegov povratak.

- Kapetan Marko Bekavac iz zatvora nije pobjegao, pustile su ga turske vlasti! - poručio je Melvan.

Kontaktirali smo Jozu Bekavca, brata kapetana Marka koji nam je rekao kako nikakvu službenu informaciju nisu dobili, a za presudu Vrhovnog suda u Turskoj doznali su iz medija. -Ni odvjetnik ništa službeno nije dobio, niti išta zna. Svi smo silno iznenađeni. Turski odvjetnik koji zastupa kompaniju će provjeriti o čemu se radi i javiti nam. Za sada znamo jednako kao i svi ostali koji su pročitali tekst o presudi – kaže Jozo Bekavac koji vjeruje kako je britanski portal do informacije došao prije službenih kanala zbog izjave supruge prvog časnika palube koji se i dalje nalazi u turskom zatvoru. 

Komentara 16

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
14:28 10.03.2026.

Bravo Plenky za ovo. Barem je spašena jedna duša. A ovo da je pušten bez dokumenata je samo piskaranje..a došao je u Hrvatsku kako? Teleportiranjem?

OB
obican
14:24 10.03.2026.

Turska, erdogan i pravda ne idu u istu recenicu

ST
struky3_
14:45 10.03.2026.

Dobro je što mu sada mogu stavit soli na rep. Loše što kap. Bekavac ne smije više nosom iz Hrvatske.

