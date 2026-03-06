Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ITAS-PRVOMAJSKA U PROBLEMIMA

Radnici samoupravljači ne dobivaju plaću i duguju za najam hale

Autor
Ivica Beti
06.03.2026.
u 22:20

Želeći podržati daljnje poslovanje Itas-Prvomajske, u H-Abducu ističu da su omogućili daljnje korištenja proizvodne hale na temelju ugovora o zakupu do 18. rujna 2025. “Nakon tog datuma društvo Itas-Prvomajska koristi nekretninu bez pravnog temelja, a nije ni podmirilo dug nastao na temelju dospjelih, a neplaćenih zakupnina”, kažu.

– Dužni su mi 20 posto plaće za listopad i cijele plaće za studeni, prosinac i siječanj. Ne znam kamo sve to vodi, čini mi se prema stečaju. Ljudi masovno odlaze, ovi mlađi, a mi stariji čekamo. Nama je teže naći novi posao, a ako sami damo otkaz, nećemo dobiti otpremnine. Tako da čekamo... Doma sam od 12. mjeseca. Nešto malo ljudi povremeno radi, njih 15 – 20 koje direktor pozove – kaže nam radnik (podaci poznati redakciji) tvrtke Itas-Prvomajska iz Ivanca.

Sami srušili zid

Ključne riječi
H-ABDUCO stečaj plaće Itas-Prvomajska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!