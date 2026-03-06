Radnici samoupravljači ne dobivaju plaću i duguju za najam hale

– Dužni su mi 20 posto plaće za listopad i cijele plaće za studeni, prosinac i siječanj. Ne znam kamo sve to vodi, čini mi se prema stečaju. Ljudi masovno odlaze, ovi mlađi, a mi stariji čekamo. Nama je teže naći novi posao, a ako sami damo otkaz, nećemo dobiti otpremnine. Tako da čekamo... Doma sam od 12. mjeseca. Nešto malo ljudi povremeno radi, njih 15 – 20 koje direktor pozove – kaže nam radnik (podaci poznati redakciji) tvrtke Itas-Prvomajska iz Ivanca.



Sami srušili zid