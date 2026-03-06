Putin pomaže Iranu, Trump moli Zelenskog za pomoć

Unatoč velikoj eskalaciji sukoba u kojem SAD i Izrael intenzivno napadaju i razaraju iranske gradove te vojnu i civilnu infrastrukturu, Iranci žestoko odgovaraju udarima na Izrael i zemlje Zaljeva. Iako je više država uključeno u operacije protiv Irana, mnogi analitičari i promatrači vjeruju da sukob neće potrajati toliko dugo koliko se prvotno predviđalo.



Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u drugi tjedan, a vojni i politički pokazatelji sugeriraju da bi sukob mogao završiti znatno brže nego što se očekivalo. Iako su obje strane prije najavljivale da bi sukob mogao trajati mjesecima, sve više znakova upućuje na to da bi rat mogao završiti za manje od dva tjedna. Sličan je scenarij zabilježen i tijekom prošlogodišnjeg sukoba, kada su SAD i Izrael pokrenuli operacije protiv Irana. I tada se očekivalo da će borbe trajati dulje, no sukob je okončan nakon samo dvanaest dana. Bila su različita tumačenja brzog završetka: Washington je tvrdio da je sustavno oštetio iranski nuklearni program, dok su drugi analitičari isticali da Izrael nije mogao dugo podnositi gubitke uzrokovane iranskim raketnim napadima na svoje teritorije i vojnu infrastrukturu. Ovaj kratki, ali intenzivan sukob pokazuje kako vojna učinkovitost, strateška izdržljivost i geopolitička računica mogu uvelike skratiti trajanje ratnih operacija.