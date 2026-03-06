Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA DIMENZIJA RATA

Putin pomaže Iranu, Trump moli Zelenskog za pomoć

Autor
Hassan Haidar Diab
06.03.2026.
u 19:12

Naziru se problemi protuzračne obrane u Izraelu i zaljevskim državama, troše se zalihe za presretanje raketa i dronova

Unatoč velikoj eskalaciji sukoba u kojem SAD i Izrael intenzivno napadaju i razaraju iranske gradove te vojnu i civilnu infrastrukturu, Iranci žestoko odgovaraju udarima na Izrael i zemlje Zaljeva. Iako je više država uključeno u operacije protiv Irana, mnogi analitičari i promatrači vjeruju da sukob neće potrajati toliko dugo koliko se prvotno predviđalo.

Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u drugi tjedan, a vojni i politički pokazatelji sugeriraju da bi sukob mogao završiti znatno brže nego što se očekivalo. Iako su obje strane prije najavljivale da bi sukob mogao trajati mjesecima, sve više znakova upućuje na to da bi rat mogao završiti za manje od dva tjedna. Sličan je scenarij zabilježen i tijekom prošlogodišnjeg sukoba, kada su SAD i Izrael pokrenuli operacije protiv Irana. I tada se očekivalo da će borbe trajati dulje, no sukob je okončan nakon samo dvanaest dana. Bila su različita tumačenja brzog završetka: Washington je tvrdio da je sustavno oštetio iranski nuklearni program, dok su drugi analitičari isticali da Izrael nije mogao dugo podnositi gubitke uzrokovane iranskim raketnim napadima na svoje teritorije i vojnu infrastrukturu. Ovaj kratki, ali intenzivan sukob pokazuje kako vojna učinkovitost, strateška izdržljivost i geopolitička računica mogu uvelike skratiti trajanje ratnih operacija.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump Libanon Izrael SAD Iran

Komentara 5

Pogledaj Sve
KI
Kontra indoktriniran
19:37 06.03.2026.

Ispričavam se saveznicima, prošlim, sadašnjim i budućim. Ispričavam se svima koji nisu izuzetni. Zapravo, svim nižim rasama. Ja sam Donald Trump.

SL
Sa_le
19:33 06.03.2026.

Iranu triba neko pomoc napadnut je na pravdi Boga......Stotine djece pobiti u sekundi..Za takve ne dižem ruku i glas ...Ameri su mislili da će sve ic kao po loju.....Ne mogu vjerovati da imaju tako los PZO kad im onako Vojne baze unistiše stravično..

Avatar Kockasti
Kockasti
19:26 06.03.2026.

Ceracemo se mi jos

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!