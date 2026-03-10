Naši Portali
LEGENDARNI DINAMOVAC

Kultni Hrvat u sekundi je izgubio milijune, sada kaže: Moja obitelj drži 70 posto hrvatskog tržišta

Svečana loža na Maksimiru tijekom susreta između Dinama i Milana u Ligi prvaka
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.03.2026.
u 19:54

- Reći ću vam nešto što malo ljudi zna: prije nego što sam igrao za Inter i Milan, bio sam blizu Juventusa. Bio sam 1996. u uredu s 'trijadom': ja, Moggi, Giraudo i Bettega. Spremao sam se potpisati - rekao je u razgovoru za Gazzettu dello Sport

Veliki gradski derbi Milana i Intera (1:0) privukao je veliku talijanskih medija, a nakon slavlja rossonera, Talijani su se prisjetili Darija Šimića, bivšeg hrvatskog nogometaša koji je u karijeri nosio dres oba velikana. 

- Reći ću vam nešto što malo ljudi zna: prije nego što sam igrao za Inter i Milan, bio sam blizu Juventusa. Bio sam 1996. u uredu s 'trijadom': ja, Moggi, Giraudo i Bettega. Spremao sam se potpisati - rekao je u razgovoru za Gazzettu dello Sport pa dodao: 

- A onda je moja obitelj odlučila da je najbolje ne ići. Imao sam dvadeset godina, još je bilo ratno vrijeme. Došao sam u Italiju nakon Svjetskog prvenstva '98. Prije tog Svjetskog prvenstva, Hrvatsku je poznavalo samo 3% svjetske populacije. Mjesec dana kasnije, taj se postotak popeo na 30%. Četvrtfinale protiv Njemačke ostaje nezaboravno. Na kraju smo svi plakali.

- Radio sam svašta u ovih 16 godina. U sezoni 2016/17. bio sam konzultant za Palermo, u biti sportski direktor, ali bilo je teško sa Zamparinijem. Govorio bi mi 'idi do trenera i reci mu da zamijeni tog igrača', ali ja se nisam slagao, tako se to ne radi. A osim toga, ne možete mijenjati trenere svake tri utakmice. Više ne radim kao skaut za AC Milan niti za Dinamo Zagreb. Moja obitelj posjeduje 70% hrvatskog tržišta boca za vodu, koriste se za urede i domove. Moj brat Josip i ja također posjedujemo 22 bara - ispričao je Šimić. 

Inače, Šimić je svojedobno priznao da je imao velike novčane gubitke: 'Kad sam zaradio prvi veći novac u Interu, upravo ti ljudi kojih ima dosta oko nas i koji imaju jako puno vremena pa ti daju savjete brzo su se umiješali. Jedna mi je žena rekla ‘od tebe ću napraviti milijunaša, uložit ćemo novac u američku burzu, ona sada ide sjajno’. Odgovorio sam ‘ja već jesam milijunaš, ali može, samo nemoj da bude suprotno’. I što se dogodilo? Avioni su u New Yorku srušili Blizance i burza se strovalila 90 posto. Da nisam dalje nastavio igrati i zarađivati, zbilo bi se upravo ono što sam rekao – suprotno od milijunaša. Eto, to je moj primjer, u roku od dva dana otišlo mi je sve, na burzi sam izgubio 90 posto svojeg novca', rekao je jednom prilikom bivši igrač Dinama. 

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Milan Vatreni Dario Šimić

