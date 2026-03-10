Naši Portali
OTKRIO DETALJE

Lokas se javio nakon teškog razdoblja: 'Čovjek planira, a Bog se smije, snimanja su bila spas'

Imao sam velike planove za ovu zimu, ali netko je imao nešto drugo u planu za mene", napisao je voditelj, aludirajući na nezgodu kada se početkom godine poskliznuo na ledu u Zagrebu, što je rezultiralo puknućem ligamenta, frakturom kosti i ozljedom meniskusa. Ključnu ulogu u cijelom procesu imala je podrška najbližih

Jedan od najomiljenijih domaćih voditelja, Joško Lokas, podijelio je s pratiteljima na Instagramu iskrenu i opširnu objavu o teškom razdoblju koje je iza njega. Kroz seriju fotografija, koje prikazuju sve od idiličnog pogleda s planine do noge u ortopedskoj čizmi, terapija i snimanja u studiju, Lokas je dokumentirao svoj dvomjesečni put oporavka nakon ozbiljne ozljede noge.

"Iza mene je jedno razdoblje koje je po tko zna koji puta pokazalo svu nepredvidljivost života i koliko je sve relativno", započeo je svoju objavu. Otkrio je da je lijevu nogu ozlijedio još osmog siječnja ove godine, što mu je u potpunosti poremetilo planove. "Kada sam ozlijedio lijevu nogu 8.1.2026. prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila je kako čovjek planira, a Bog se smije. Imao sam velike planove za ovu zimu, ali netko je imao nešto drugo u planu za mene", napisao je voditelj, aludirajući na nezgodu kada se početkom godine poskliznuo na ledu u Zagrebu, što je rezultiralo puknućem ligamenta, frakturom kosti i ozljedom meniskusa. Ključnu ulogu u cijelom procesu imala je podrška najbližih. "Cijeli period olakšali su mi klinci, obitelj, znani i neznani ljudi koji su mi punili inbox željama za što brzim oporavkom te moji prijatelji koji mi svojim prisustvom nisu dozvoljavali da mi misli skrenu u negativnom smjeru", istaknuo je Lokas, dodavši kako ga je ovo iskustvo naučilo strpljenju i zahvalnosti.

Iako je bio primoran na mirovanje i ograničeno kretanje, Lokas nije pauzirao svoje poslovne obaveze. Dapače, otkrio je kako su mu snimanja popularnog kviza Potjera bila ključna za motivaciju i mentalnu snagu tijekom oporavka. "Od velike pomoći bila su i sama snimanja Potjere koja smo bez obzira na ozljedu obavili u nešto drugačijoj scenografiji. Sama činjenica kako snimam bila je najbolja motivacija za nastavak terapija", pojasnio je. Na priloženim fotografijama iz studija HRT-a vidljivo je kako voditelj sjedi na stolici s nogom u čizmi, što potvrđuje njegovu predanost poslu unatoč bolovima i otežanom kretanju.

Ovo iskušenje potaknulo je Lokasa na dublje promišljanje o životu, a s pratiteljima je podijelio i misao vodilju koja mu je pomogla. "Izreka koju često pripisuju Budhi kaže 'Ne živite u prošlosti, ne sanjajte o budućnosti, usredotočite um na sadašnji trenutak', jer sadašnjost je jedina stvarnost", citirao je. Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške, a među komentarima su se našle i duhovite želje poput "Break a leg", što u kazališnom svijetu znači "Sretno".

Svojom objavom Lokas je poslao snažnu poruku o otpornosti, važnosti podrške i fokusu na sadašnji trenutak. Cijelu priču zaključio je optimistično, onako kako ga publika i poznaje, kratkom, ali moćnom porukom: "Idemo dalje...". To potvrđuje i činjenica da je snimanje četvrte sezone "Superpotjere" već završeno, a voditelj u pripremi ima i nekoliko novih projekata, dokazujući da ga ni ovakav neočekivani izazov ne može zaustaviti.

showbiz kviz potjera Joško Lokas

