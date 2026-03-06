Najstariji zagrebački centar za kulturu predstavio je svoj novouređeni prostor, gdje će se već sutra održati zanimljiva radionica

Novouređeni multifunkcionalni prostor u Centru KNAP, najstarijem centru za kulturu u gradu, predstavljen je danas javnosti uz sudjelovanje niza suradnika i autora.

Prostor su predstavili Ana Mušćet, voditeljica Galerije Događanja i autorica Programa vizualne kulture, te Igor Weidlich, ravnatelj Centra KNAP, a sudjelovala je i nekolicina stalnih suradnika: arhitekti Silvija i Dujam Ivanišević, autori i projektanti novouređenog prostora, Sanja Bachrah Krištofić, grafička dizajnerica, voditeljica podcasta Noćna straža i suradnica na drugim izložbenim projektima i Arhivu ustanove, te Tomislav Lončarić Lonac, slikar i ulični umjetnik – muralist.

"Izuzetno je zanimljivo pokretati nove načine komunikacije i otvaranja našeg Centra za publiku. Zadovoljni smo pokretanjem i otvaranjem novog prostora, jer time postajemo još bogatiji i povezaniji te je ovo fantastična prilika za nove načine povezivanja", rekao je Igor Wiedlich.

"Ovo je treća tipska prostorija centra KNAP; prva je koncertna dvorana Centra, druga je konferencijska, i ova treća, u svakodnevnom govoru prozvana kao dvojka, jer je to bila učionica broj 2. Riječ je o prostoru koji je osmišljen kao infrastrukturna podrška razvoju Programa vizualne kulture i kao konkretan iskorak u jačanju kulturnih praksi u Zagrebu te je primarno predviđen za diskurzivni program, ali i susrete, probe, rad te razne forme zajedničkog djelovanja i suradnji u području kulture", rekla je Ana Mušćet. "Također, ona će biti korištenja za sve edukativne radionice za do 12 polaznika, može funkcionirati i za projekcije, kao prostor za čitanje, izlaganje te prezentaciju svih materijala koje producira Centar KNAP", zaključila je.

Ana Mušćet Foto: Ana Opalić

Novi prostor nastao je prema ideje i realizaciji arhitektonskog dvojca Silvije i Dujma Ivaniševića, a predstavljanju su sudjelovali i stalni suradnici Programa vizualne kulture Sanja Bachrah Krištofić i Tomislav Lončarić Lonac. "Svakako bi istakla da ja sigurno imam najduži staž u ovom prostoru jer sam prije pune 44 godine ovdje imala svoju izložbu. Ono što je najvrjednije u dugogodišnjoj suradnji s Centrom je evidentno zajedništvo i što se vidi da zajednica živi sa Centrom, da ovaj Centar funkcionira kao dio kvarta, a smo svi dio jednog velikog tima", izjavila je Sanja Bachrah Krištofić.

Autori projekta Silvija i Dujam Ivanišević Foto: Ana Opalić

"Što se tiče našeg dijela programa, mi smo odlučili staviti fokus na edukaciju mladih. Nećemo raditi direktne intervencije u prostoru, već ćemo polaznicima kroz kontinuirane susrete nuditi presjek i edukaciju o povijesti umjetnosti", rekao je Tomislav Lončarić Lonac.

"Ono što je ovdje najvidljivije i na čijem tragu je i otvaranje ovog novog prostora jest kontinuitet rada i rasta", zaključio je Igor Wiedlich i zahvalio na podršci Gradu Zagrebu.

Novi prostor službenom s radom započinje sutra, u subotu 7. ožujka radioničkim programom Sjajne niti pod vodstvom Ane Janjatović Zorice.