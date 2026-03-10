Naftni konzultant: MOL je dobio pozitivno mišljenje, ali teško će se moći naplatiti. Tri su razloga

Na novo mišljenje suca Amira H. Alija Okružnog suda Columbie u Washingtonu osvrnuo se i naftni konzultant Jasminko Umićević. On smatra da iako je MOL dobio pozitivno mišljenje na odluku ICSID-a, teško će se moći naplatiti iz više razloga. - Prvo, riječ je o intra-EU investicijskom sporu. Sud EU je u presudama Achmea i Komstroy jasno rekao da takve arbitraže nisu kompatibilne s pravnim poretkom Europske unije. To znači da je izvršenje takvih presuda u EU pravno vrlo problematično, zapisao je na svojem profilu Umićević nastavljajući s obrazloženjem.

- Drugo, čak i izvan EU naplata protiv neke države nije jednostavna. Postoji snažna doktrina državnog imuniteta od ovrhe.- Presudu je relativno lako dobiti, ali je često mnogo teže pronaći državnu imovinu koja se doista može zaplijeniti.- nema zapljene veleposlanstava, deviznih rezervi,vojne opreme i sl - Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA, navodi ovaj stručnjak i referira se na po njemu ključan razlog zbog kojeg se MOL ipak neće moći naplatiti.

- Treće, i to je možda najzanimljivije: Europska komisija u sličnim slučajevima zauzela je stav da isplata odštete po intra-EU arbitražama može predstavljati nezakonitu državnu potporu. U takvoj situaciji država članica može biti obvezana tražiti povrat novca, u konkretnom slučaju Hrvatska od Mola. Kao naknadu štete i povrat Hrvatska bi npr. mogla ovršiti dionice INA-e u vlasništvu Mola i sl. Zato ova priča još nije završena. MOL možda ima arbitražnu presudu donesenu od strane nenadležne arbitrže , ali na papiru, no put od presude do stvarne naplate bit će dug, pravno složen i krajnje neizvjestan, kaže Umićević završavajući kako arbitražna presuda ne znači nužno i naplatu.