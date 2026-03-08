Je li kazališni hit bivšeg potpredsjednik Sabora plagijat teksta Gordana Mihića? Nakon 28 godina tišine slijedi tužba

Čini se da je popularna satirična predstava "Pljuska", koja se u zagrebačkom Kerempuhu s prekidima izvodi još od 1998. godine,a čije autorstvo potpisuje Nenad Stazić, velikim svojim dijelom zapravo preuzet tekst "Siroti mali hrčki" iz 1967. godine srpskog i jugoslavenskog scenarista Gordana Mihića.

Ta predstava živi već punih 28 godina i doživjela je oko 150 izvedbi, a čitavo to vrijeme Nenad Stazić potpisivao se kao jedini autor. No, nakon što je kazališni kritičar Jutarnjeg lista napisao tekst o frapantnim sličnostima koje je uočio sasvim slučajno, gledajući premijeru predstave "Samci" u kazalištu Gavella, koja je postavljena upravo prema Mihićevim jednočinkama, dva dana kasnije uslijedila je reakcija kazališta Kerempuh koje je na svojim službenim stranicama uz naslov predstave "Pljuska" dopisalo napomenu: "po motivima drame Gordana Mihića 'Siroti mali hrčki'' što je u javnosti protumačeno kao prešutno prihvaćanje prozivke.

Bio je to prvi put u gotovo tri desetljeća da je ime pravog autora uopće spomenuto. Mnogi, poput književnika Slobodana Šnajdera, motive za ovaj čin vide u kontekstu poratnih devedesetih, kada se vjerovalo da su kulturne veze između Hrvatske i Srbije trajno prekinute i da nitko neće primijetiti krađu ili kako to nazvati o čemu je pisao i na svoje Facebook profilu.

Slučaj je u međuvremenu prešao iz kulturne u pravnu sferu. Naime, kako piše Jutarnji list, Ivana Mihić, kći pokojnog pisca i nasljednica njegovih autorskih prava, cijeli je slučaj predala agenciji koja se bavi zaštitom autorskih prava kako bi poduzeli potrebne pravne korake protiv Nenada Stazića i kazališta Kerempuh zbog višedesetljetnog neovlaštenog korištenja i kršenja autorskih prava.

Gordan Mihić, prisjetimo se, bio je dugogodišnji profesor na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti gdje je predavao filmski scenarij. Autor je scenarija nekih od najpoznatijih filmova i serija u jugoslavenskoj i srpskoj kinematografiji među kojima su "Kamiondžije" s Miodragom Petrovićom Čkaljom i Pavlom Vuisićem u glavnim ulogama, "Ranjena zemlja", "Varljivo leto", "Dom za vešanje", "Balkan ekspres", "Došlo doba da se ljubav proba", "Jaguarov skok", "Sivi dom", "Bubašinter", "Kad budem mrtav i beo", "Crna mačka, beli mačor", "Srećna nova '49", "Mala noćna muzika", "Nemanjići"...Preminuo je 2019. godine.

Sama sporna predstava "Pljuska", kako piše na stranicama Kerempuha, 'kao loptica koja nabuja u smrtonosnu lavinu ili zamah leptirovih krila koji uzrokuje tsunami, ova priča pokazuje i dokazuje u kakvim se dimenzijama i s kakvim posljedicama može razmahati jedan banalni pravopisni nesporazum. Kako su jezik i govor u samim temeljima svake države te su neposredni odraz njezine snage i moći, nije nikakvo čudo da s pravopisa u kratkom roku, stižemo do samog političkog vrha u kojem se ismijavaju apsurdi i žilavosti zastarjelog državničkog aparata.'