Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI ZAOKRET

Od zvijezde na ekranu do života u tišini: Glumica iz Hrvatske zaredila se i napravila drastičan korak

Foto: Screenshot
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 12:23

Njezina životna priča, koja ju je odvela od blještavila pozornice do potpunog osamljeništva, i danas plijeni pažnju javnosti kao jedna od najneobičnijih preobrazbi u povijesti hrvatske umjetnosti

Bivša hrvatska glumica Edita Majić prošle je godine navršila 55 godina. Njezina životna priča, koja ju je odvela od blještavila pozornice do potpunog osamljeništva, i danas plijeni pažnju javnosti kao jedna od najneobičnijih preobrazbi u povijesti hrvatske umjetnosti. Rođena u Splitu 24. siječnja 1970., Edita je svoj umjetnički put započela studijem slikarstva na Pedagoškoj akademiji, da bi ga kasnije zamijenila studijem glume na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

Prvu značajnu ulogu ostvarila je u predstavi "Salome" splitske redateljice Nenni Delmestre, nakon čega se pridružila ansamblu zagrebačkog Dramskog kazališta Gavella. Tijekom svoje relativno kratke, ali iznimno uspješne karijere, Majić je osvojila brojne prestižne nagrade. Među njima su Zlatna arena na Pulskom filmskom festivalu 1999. za ulogu u filmu "Da mi je biti morski pas", Nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju mladu glumicu, Nagrada na Festivalu malih scena u Rijeci te Nagrada "Fabijan Šovagović" na Festivalu glumca u Vinkovcima.

U travnju 2004. godine, na vrhuncu karijere, Edita je šokirala javnost odlukom da napusti glumački život i ode u samostan Sv. Josipa u španjolskoj Ávili. Uzevši redovničko ime Edita Marija od Križa, pridružila se redu karmelićanki, jednom od najstrožih katoličkih redova. Međutim, 2017. godine odlučila se na još radikalniji korak – život u potpunoj samoći kao pustinjakinja. Danas boravi na lokaciji poznatoj kao Desierto de Cristo Rey (Pustinja Krista Kralja), gdje dane provodi u molitvi i kontemplaciji.

FOTO On je novi Marko Vukas! RTL potvrdio koji glumac preuzima ulogu u seriji, a evo i kada će debitirati
1/7

Kada je objavljeno kako se Edita odlučila za pustinjački način života, njezina majka Jadranka Kanajet o tome je govorila u intervjuu koji je dala za Bitno.net. – Već dugi niz godina ona je osjećala da je Bog zove na drukčiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Život izvan samostana na pustom i osamljenom mjestu, nenaseljenom i u samoći. Godinama se molila i pitala želi li Bog to zaista od nje? Pustinjaštvo? Kako to ostvariti, kako izići iz samostana, kamo poći? Uz njenu molitvu, čitanja knjiga o svecima pustinjacima i općenito o pustinjaštvu, njezina čežnja iz dana u dan sve je više rasla. I tako sedam godina. Edita je čekala. Čekala je volju Božju – rekla je Jadranka u razgovoru.

U samostanu je Edita živjela prema strogim pravilima karmelićanskog reda. Provodila je sedam mjeseci godišnjeg posta, živjela bez modernih pogodnosti, posvećivala se svakodnevnoj molitvi i radu te održavala minimalan kontakt s vanjskim svijetom.
Na pitanje zašto se odlučila za tako radikalnu promjenu, jednom je odgovorila: "Za sve je zaslužan Bog. Ja sam obična grešnica kojoj se on smilovao. Nikakva moja žrtva nije dovoljna da mu vratim ljubav koju mi daje i koju osjećam."
O Editi je HRT-ova novinarka Nada Šurjak snimila i dokumentarac “Edita Marija od Križa”. – Mala čuda događala su se na snimanju filma. Boraveći kod Edite, imala sam viziju krila i čula sam njihov šum. Kad sam se vratila u Hrvatsku, otišla sam u biblioteku pronaći knjige o anđelima i u prvoj koju sam uzela pronašla sam odgovor na svoje pitanje. Pisalo je “tamo gdje se vaše želje susreću s potrebama svijeta, tamo ćete čuti šum krila anđela” – ispričala je prije nekoliko godina Nada Šurjak u intervjuu za Večernji list. 

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
glumica edita majić Hrvatska vjera showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aaliyah
IMALA JE SAMO 22 GODINE

Sjećate li je se? Bila je velika glazbena zvijezda, tragično je preminula na vrhuncu slave

Već s petnaest godina objavila je debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number", koji je producirao R. Kelly i koji je prodan u više od tri milijuna primjeraka samo u SAD-u. Hit singl "Back & Forth" vinuo ju je na vrhove ljestvica i pretvorio u tinejdžersku zvijezdu. Međutim, uspjeh je ubrzo zasjenio skandal. U javnost su procurile glasine o tajnom braku između petnaestogodišnje Aaliyah i tada dvadesetsedmogodišnjeg Kellyja

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Premium sadržaj
MARIJANA MIKULIĆ:

'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'

Publika je pamti po snažnim televizijskim i kazališnim likovima, ali posljednjih godina Marijana je postala i prepoznatljiv glas žena, majki i obitelji koje se svakodnevno nose s izazovima o kojima se rijetko govori otvoreno. Rođena u Širokom Brijegu, odrasla u brojnoj obitelji i oblikovana hercegovačkom upornošću, vrlo je rano naučila što znači odgovornost. Kao najstarije dijete, bila je oslonac roditeljima, čuvarica mlađe braće i sestara i netko tko je često vlastite želje stavljao u drugi plan

FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston
PREKINUO ŠUTNJU

Glazbena zvijezda odgovorila na teške optužbe: 'Nikad nisam zlostavljao ženu, ovo je apsolutna laž i duboko me boli'

Dvije žene, identificirane pseudonimima Rebeca (kućna pomoćnica) i Laura (fizioterapeutkinja), tvrde da su tijekom deset mjeseci 2021. godine, dok su radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, bile žrtve seksualnog zlostavljanja, neprimjerenih dodira, uvreda i poniženja. Opisale su radnu okolinu kao "atmosferu kontrole i stalnog uznemiravanja", gdje je pjevač, koji je tada imao 77 godina, navodno "normalizirao zlostavljanje" u prisilnom, prijetećem i nasilnom okruženju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!