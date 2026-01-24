Robbie Williams srušio vječni rekord Beatlesa! S novim albumom postao je apsolutni vladar britanskih glazbenih ljestvica

Robbie Williams, vječni zabavljač i jedan od najuspješnijih britanskih glazbenika, ponovno je ispisao povijest. Njegov trinaesti studijski album, simbolično nazvan "Britpop", u prvom je tjednu izlaska zasjeo na vrh službene britanske ljestvice albuma, čime je postao Williamsov šesnaesti broj jedan u karijeri.

Ovim nevjerojatnim postignućem, 51-godišnji pjevač srušio je rekord koji su desetljećima držali The Beatles, nadmašivši njihovih petnaest albuma na prvom mjestu. Time je Williams i službeno postao solo izvođač s najviše brojeva jedan u povijesti britanske glazbe. Do ovog tjedna, on i Fab Four bili su izjednačeni na vrhu vječne ljestvice, nakon što je Williams početkom 2025. godine dosegnuo petnaesti broj jedan sa soundtrackom za svoj biografski film "Better Man". Sada je, međutim, usamljen na tronu, ostavivši iza sebe najveći bend svih vremena.

Put do ovog povijesnog uspjeha bio je pomno isplaniran i prožet Williamsovom prepoznatljivom mješavinom ambicije i iskrenosti. Izlazak albuma "Britpop", koji je opisao kao "album koji sam oduvijek želio snimiti", prvotno je bio zakazan za listopad 2025. godine. Međutim, kada je postalo jasno da će se u istom tjednu natjecati s novim izdanjem globalne superzvijezde Taylor Swift, Williams je donio stratešku odluku o odgodi. Bez imalo ustručavanja, priznao je publici na jednom koncertu: "Svi se pretvaramo da promjena datuma nema veze s Taylor Swift, ali itekako ima. Ne možeš se natjecati s njom." Potom je, u iznenadnom potezu, pomaknuo izlazak na relativno miran siječanj, osiguravši si tako otvoren put prema vrhu i ostvarenju životnog cilja. Sam album, posveta glazbenoj eri koja ga je oblikovala nakon odlaska iz grupe Take That, kritičari su pohvalili zbog sirove energije i melodija koje nadilaze puku nostalgiju.

U emotivnoj izjavi povodom obaranja rekorda, Williams nije krio koliko mu ovaj uspjeh znači. "'Britpop' je album koji sam oduvijek želio snimiti, a to što je postao moj šesnaesti broj jedan znači mi sve na svijetu. Hvala svim obožavateljima koji su bili uz mene na svakom koraku. Ostvarili ste moje snove", poručio je putem službene stranice Official Charts. U svom stilu, uspjeh je prokomentirao i na slikovitiji način: "Uvijek sam govorio da je moj uspjeh ravan rastezanju elastične trake od Stoke-on-Trenta do Mjeseca. Pa, mislim da se ta traka upravo produžila i sada orbitira oko Venere. Osjećam se kao Forrest Gump pop glazbe." Ove riječi najbolje opisuju put dječaka iz radničke obitelji koji je postao veći i od Beatlesa, barem prema ovoj impresivnoj statistici.

The Beatles su rekord za najviše brojeva jedan držali praktički od 1967. godine i albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Svoj posljednji, petnaesti broj jedan, ostvarili su 2000. godine s kompilacijom najvećih hitova "1". Iako će se među glazbenim fanaticima vječno voditi rasprava o tome tko je uistinu "veći", činjenica je da je Williams do svog rekorda stigao znatno brže. Trebalo mu je dvadeset i devet godina, od debitantskog albuma "Life Thru a Lens" iz 1997. godine, da naniza šesnaest brojeva jedan. Beatlesima je za njihovih petnaest trebalo trideset i sedam godina. Od Williamsovih studijskih albuma, samo jedan nije uspio osvojiti vrh ljestvice, "Reality Killed the Video Star" iz 2009. godine, koji se zaustavio na drugom mjestu.

Obaranjem rekorda, Robbie Williams zacementirao je svoje mjesto na samom vrhu panteona britanske pop glazbe. Iza njega i Beatlesa, na vječnoj ljestvici izvođača s najviše brojeva jedan nalaze se The Rolling Stones i Taylor Swift, koji dijele treće mjesto s po četrnaest albuma. Slijede ih Elvis Presley s trinaest te Madonna i Bruce Springsteen s po dvanaest albuma na vrhu. Ipak, Williamsov rekord nije siguran na duge staze. Najveća prijetnja dolazi upravo od Taylor Swift, koja je svojih četrnaest brojeva jedan postigla u samo četrnaest godina, što sugerira da bi u budućnosti moglo doći do novih promjena na vrhu. No, zasada, krunu nosi samo jedan, a njegovo ime je Robbie Williams.